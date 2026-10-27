Świat Odbywali umrę w strugach deszczu. Intensywne opady w Arabii Saudyjskiej Matylda Dziechcińska |

Wierni w Mekce Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Tysiące wiernych przybyły do Mekki w Arabii Saudyjskiej w poniedziałek. W mieście mocno padało, słychać było także grzmoty, jednak muzułmanie gromadzili się wokół Kaaby, najważniejszej świątyni islamu, i kontynuowali modlitwę pomimo trudnych warunków. Aby pielgrzymi mogli bezpiecznie poruszać się po terenie Wielkiego Meczetu, gdzie znajduje się Kaaba, służby porządkowe na bieżąco usuwały wodę z posadzek.

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Mekka jest narażona na powodzie błyskawiczne

Przed trudnymi warunkami pogodowymi ostrzegało Narodowe Centrum Meteorologii Arabii Saudyjskiej. Z komunikatów wynikało, że region Mekki miały nawiedzić ulewy i burze mogące poskutkować powodziami błyskawicznymi. Saudyjska Obrona Cywilna apelowała o unikanie dolin, suchych koryt rzecznych i miejsc, gdzie może gromadzić się woda. Mekka leży w dolinie otoczonej górami.

Kiedy mocno pada, woda spływa do miasta. To zwiększa ryzyko nagłych podtopień i powodzi błyskawicznych. Jak opisują lokalne media, tegoroczny szczyt jesiennej pory deszczowej w Arabii Saudyjskiej charakteryzuje się opadami wyższymi niż średnio.

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