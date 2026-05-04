Świat Od wstrząsów popękały budynki. "Jakby coś poruszało nami w górę i w dół" Krzysztof Posytek |

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło: NOAA Science On a Sphere

Filipińska agencja sejsmologiczna PHIVOLCS poinformowała o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6, które nawiedziło kraj w poniedziałek po godzinie 14 lokalnego czasu (po godzinie 8 polskiego czasu). Epicentrum miało miejsce w okolicach miasta San Julian w prowincji Eastern Samar na wschodzie kraju, a hipocentrum znajdowało się na głębokości 56 kilometrów. Taką samą magnitudę podała Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS).

Pęknięcia w budynkach

Thomas Campomanes, oficer do spraw katastrof w prowincji Eastern Samar, przekazał, że pojawiły się wstępne doniesienia o pęknięciach w niektórych budynkach, ale nie było informacji o poważnych zniszczeniach, rannych ani ofiarach śmiertelnych. Urzędnik przekazał, że ziemia trzęsła się silnie przez około 30 sekund.

- Czuliśmy się, jakby coś poruszało nami w górę i w dół - przyznał Campomanes w rozmowie z agencją informacyjną Reuters. Dodał, że pracownicy lokalnego urzędu ewakuowali się z budynku i pozostają na zewnątrz. PHIVOLCS ostrzegła przed wstrząsami wtórnymi - najsilniejszy zanotowany po trzęsieniu miał magnitudę 3,1.

#EarthquakePH #EarthquakeEasternSamar#iFelt_EasternSamarEarthquake

Earthquake Information No.1

Date and Time: 04 May 2026 - 02:09 PM

Magnitude = 6.1

Depth = 010 km

Location = 11.76°N, 125.37°E - 009 km N 85° W of San Julian (Eastern Samar)

Reported Intensities:

Instrumental… pic.twitter.com/5uDPnxjFFM — PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) May 4, 2026 Rozwiń

Pacyficzny Pierścień Ognia

Filipiny leżą w Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To strefa złożona z rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów, która oracza niemal nieprzerwanie Ocean Spokojny na długości około 40 tysięcy kilometrów. W tym miejscu płyta pacyficzna, największa na Ziemi, styka się z innymi płytami tektonicznymi. Dochodzi tu do około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie.