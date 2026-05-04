Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Od wstrząsów popękały budynki. "Jakby coś poruszało nami w górę i w dół"

|
Trzęsienie ziemi na Filipinach
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło: NOAA Science On a Sphere
Filipiny nawiedziło silne trzęsienie ziemi. Według lokalnych władz w wyniku ataku żywiołu doszło do pęknięć w budynkach. Eksperci ostrzegli przed wstrząsami wtórnymi.

Filipińska agencja sejsmologiczna PHIVOLCS poinformowała o trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6, które nawiedziło kraj w poniedziałek po godzinie 14 lokalnego czasu (po godzinie 8 polskiego czasu). Epicentrum miało miejsce w okolicach miasta San Julian w prowincji Eastern Samar na wschodzie kraju, a hipocentrum znajdowało się na głębokości 56 kilometrów. Taką samą magnitudę podała Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS).

Pęknięcia w budynkach

Thomas Campomanes, oficer do spraw katastrof w prowincji Eastern Samar, przekazał, że pojawiły się wstępne doniesienia o pęknięciach w niektórych budynkach, ale nie było informacji o poważnych zniszczeniach, rannych ani ofiarach śmiertelnych. Urzędnik przekazał, że ziemia trzęsła się silnie przez około 30 sekund.

- Czuliśmy się, jakby coś poruszało nami w górę i w dół - przyznał Campomanes w rozmowie z agencją informacyjną Reuters. Dodał, że pracownicy lokalnego urzędu ewakuowali się z budynku i pozostają na zewnątrz. PHIVOLCS ostrzegła przed wstrząsami wtórnymi - najsilniejszy zanotowany po trzęsieniu miał magnitudę 3,1.

Pacyficzny Pierścień Ognia

Filipiny leżą w Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To strefa złożona z rowów oceanicznych, łuków wyspowych i aktywnych wulkanów, która oracza niemal nieprzerwanie Ocean Spokojny na długości około 40 tysięcy kilometrów. W tym miejscu płyta pacyficzna, największa na Ziemi, styka się z innymi płytami tektonicznymi. Dochodzi tu do około 90 procent wszystkich trzęsień ziemi na świecie.

Źródło: Reuters, PHIVOLCS

Źródło zdjęcia głównego: USGS

Udostępnij:
Tagi:
FilipinyTrzęsienia ziemi
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
RPA. Policjant nad rzeką pełną krokodyli. Akcja wyciągania osobnika, w którego wnętrznościach miały być ludzkie szczątki
"To mogło kosztować go życie". Policjant nad rzeką pełną krokodyli
Świat
Deszcz, ulewa
Zmianę pogody poczujemy wszyscy. Nadciągają opady
Prognoza
Ciepło, majówka, plaża w Sopocie
Gorący finisz majówki. Gdzie było najcieplej
Prognoza
Burza, deszcz
Tu może zagrzmieć i silnie padać. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Burza chmury pogoda
Mogą kłębić się burzowe chmury
Prognoza
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Alarmy w nocy, na horyzoncie kolejne zagrożenia
Prognoza
Drugi dzień gaszenia pożaru w Czeskiej Szwajcarii
Drugi dzień walki z ogniem. Pożar widać z kosmosu
Świat
Noc, deszcz
Nocą miejscami przydadzą się parasole
Prognoza
Słoń stratował człowieka w indyjskiej świątyni
Słoń stratował człowieka na terenie świątyni
Świat
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Nadciągają opady i burze. Tu spadnie najwięcej deszczu
Prognoza
Powodzie w stanie Pernambuco w Brazylii
Woda zalała całe dzielnice, osuwiska przygniotły domy
Świat
Żmija zygzakowata (łac. Vipera berus)
Już się pojawiły w Tatrach. Apel do turystów
Polska
Wir zaobserwowany w Małopolsce
Wirujące słupy piachu i pyłu na nagraniach
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Gorąca prędko nie zobaczymy
Prognoza
Nadchodzą opady
Opady deszczu zmierzają do Polski. Co nas czeka
Prognoza
Rakieta
Kolejny satelita dla Wojska Polskiego
Nauka
Prognozowana temperatura na 3 maja
W Polsce cieplej niż w Hiszpanii. Taka pogoda ma swoją cenę
Prognoza
Będzie pogodnie
Lokalnie może być nawet 30 stopni
Prognoza
Gorąco w majówkę
Temperatura poszybowała. Tu było najcieplej
Polska
Ciepło, majówka
W części kraju zrobi się gorąco
Prognoza
Falcon
Świetlisty wir pojawił się na niebie
Ciekawostki
Humbak Timmy znów płynie
Ratowali go ponad miesiąc. Czasami na bałtycką pułapkę nie ma recepty
Agnieszka Stradecka
Wulkan
Kłęby dymu nad wulkanem. Zboczem zeszła lawina
Świat
Ciepło, słonecznie
Polska będzie najcieplejszym miejscem w Europie. Co nas czeka po majówce?
Prognoza
Podczas kontroli patrol drogowy znalazł żywe legwany w przyczepie auta
Przeszukali przyczepę auta, znaleźli związane żywe legwany
Świat
Tornado zniszczyło salę weselną w Teksasie
Potężny żywioł zniszczył salę weselną na 30 dni przed ślubem
Świat
Humbak Timmy wrócił do Morza Północnego
Humbak Timmy jest wolny
Świat
Rekin gonił surferów u wybrzeży Kalifornii przez wiele kilometrów
Surfował, nagle zobaczył w wodzie dziwny kształt. Nagranie
Świat
Pełnia Kwiatowego Księżyca
Pełnia Kwiatowego Księżyca. Wasze zdjęcia
Ciekawostki
Pogodnie, wiosna, ciepło, gorąco
To będzie ciepły dzień. Temperatura przekroczy 25 stopni
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom