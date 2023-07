Oceany i morza jak jacuzzi. "To potencjalny rekord"

Morza i oceany nagrzewają się do bezprecedensowych wartości. Temperatura morza wokół Florydy przez dwa dni z rzędu przekraczała 37,8 stopni Celsjusza, co może być najwyższą wartością zanotowaną w historii. Wysoką wartość temperatury, potencjalnie rekordową, odnotowano również na Morzu Śródziemnym, gdzie temperatura powierzchni wody sięgnęła 30 stopni.

Ocieplające się wody mórz i oceanów stanowią poważne zagrożenie dla środowiska i gospodarki. Nie wszystkie zwierzęta potrafią wystarczająco szybko przystosować się do nowych warunków, a ciepłe wody mogą napędzać powstawanie cyklonów i huraganów. Jak pokazują nowe pomiary, proces ten przebiega naprawdę szybko.

- Znakiem naszych czasów jest to, co dzieje się nie na lądzie, ale w wodzie - przekazała synoptyk.

Ocean jak jacuzzi

Temperatura morza wokół Florydy przez dwa dni z rzędu przekraczała 37,8 stopni Celsjusza, co meteorolodzy uznają za potencjalny światowy rekord. Jak przekazał meteorolog George Rizzuto z Krajowej Służby Pogodowej (NWS), w poniedziałek wieczorem w Zatoce Manatów przy południowo-wschodnim wybrzeżu półwyspu boja pomiarowa zarejestrowała temperaturę wody 38,4 st. C. W niedzielę w nocy w tej samej zatoczce odnotowano 37,9 st. C.