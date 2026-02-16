Zaćmienie Słońca. To zjawisko astronomiczne zobaczą tylko wybrani

Zaćmienie Słońca 2022 widziane z Torunia Źródło: TVN24

Jak podał portal Time and Date, obrączkowe zaćmienie Słońca rozpocznie się we wtorek około godziny 11 czasu środkowoeuropejskiego letniego, a jego szczyt przypadnie na godzinę 13. Niestety, pełną skalę zjawiska zobaczą tylko nieliczni - charakterystyczny "ognisty pierścień" widoczny będzie nad częścią Antarktydy, w tym nad francusko-włoską stacją badawczą Concordia.

Częściowe zaćmienie obserwować będą mogli mieszkańcy Ziemi Ognistej w Ameryce Południowej, południowej Afryki oraz niektórych archipelagów na Oceanie Indyjskim.

Obrączkowe zaćmienie Słońca. Jak powstaje

Aby zaćmienie Słońca było obrączkowe, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Księżyc w nowiu musi znaleźć się w określonym punkcie między Ziemią a Słońcem. Nasz naturalny satelita porusza się po lekko eliptycznej orbicie, czasami znajdując się bliżej nas, a czasami dalej. Punkt maksymalnego zbliżenia nazywany jest perygeum, a największego oddalenia - apogeum.

Jeśli zaćmienie wystąpi w momencie, gdy Księżyc znajduje się niedaleko apogeum, to z perspektywy ziemskiego obserwatora jest on zbyt mały, by całkowicie zasłonić Słońce. Nasza gwiazda na chwilę zmienia się w "pierścień ognia" - wąską, jasną obwódkę dookoła Księżyca. Nie robi się wtedy również zupełnie ciemno.

Zaćmienie Słońca Źródło: PAP/NASA

Zaćmienie w Polsce. Kiedy następne?

Z punktu widzenia polskiego obserwatora znacznie ciekawszym zjawiskiem będzie całkowite zaćmienie Słońca przypadające 12 sierpnia 2026 roku. Tego dnia na chwilę zrobi się ciemno na Islandii i w wielu regionach Hiszpanii. W Polsce co prawda nie zobaczymy całkowitego zaćmienia, ale Księżyc przesłoni większość tarczy Słońca.

Zaćmienia Słońca należy obserwować, będąc odpowiednio do tego przygotowanym. Nie wystarczą zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Bezpośrednie patrzenie na Słońce może bowiem spowodować poważne uszkodzenie wzroku. Na rynku dostępne są na przykład specjalne okulary z certyfikowanym filtrem do obserwacji zaćmień Słońca, można też stosować filtry słoneczne z mylaru. Najbezpieczniejszą metodą jest jednak rzutowanie obrazu Słońca na ekran za pomocą np. lunety lub lornetki.