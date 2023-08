O poranku jest prawie 40 stopni. Kolejna fala upałów w Hiszpanii

czytaj dalej

48-letni mieszkaniec Wielkiej Brytanii zgłosił się do szpitala w związku z ugryzieniem przez kota. Okazało się, że zwierzę zaraziło go nieznaną dotąd nauce bakterią. Badacze podkreślili, że koty to "rezerwuary nieodkrytych jeszcze gatunków bakterii, które mają potencjał chorobotwórczy dla człowieka".