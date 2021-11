Wariant omikron. Wirusolog o nowym wariancie koronawirusa

Jej zdaniem, "to tylko kwestia czasu" zanim nowy wariant pojawi się w Polsce. - Te wszystkie osoby, u których zidentyfikowano omikrona, były w ostatnim czasie w Afryce i zapewne przywiozły go stamtąd - dodaje wirusolog.

Światowa Organizacja Zdrowia na pilnie zwołanym w piątek spotkaniu, od razu zakwalifikowała omikrona jako wariant "niepokojący". Jak zauważa prof. Szuster-Ciesielska, "to już piąty wariant, po alfa, beta, gamma i delta, który zasłużył sobie na takie miano". - Teraz cały świat naukowy będzie mu się uważnie przyglądał, badał go, bo na razie niewiele o nim wiadomo. Mamy ustne doniesienia różnych naukowców, że wydaje się bardziej zakaźny, nawet 500 razy, i wymykający się odpowiedzi układu odpornościowego, niż poprzednie mutacje. Ale to wymaga badań na większych grupach. Natomiast to, co jest niepokojące i potwierdzające jego wysoką zakaźność jest fakt, iż w południowej Afryce, gdzie to się zaczęło, omikron już zaczyna wypierać wariant Delta - mówi wirusolog.