Nowy wariant koronawirusa. Fauci: omikron obecny w 20 krajach

We wtorek główny doradca medyczny Białego Domu Anthony Fauci poinformował o 226 przypadkach zakażenia wariantem omikron w 20 krajach. Zdaniem eksperta trudno jest przewidzieć, czy nowy wariant koronawirusa SARS-CoV-2 powoduje ciężki przebieg choroby COVID-19. Ze wstępnych informacji, które pochodzą z południowej Afryki wynika, że nie odnotowano tam nietypowych objawów związanych z zakażeniem omikronem.

Nowy wariant koronawirusa

Dyrektor generalny Centrum do spraw Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Rochelle Walensky mówiła we wtorek, że obecnie na świecie mamy znacznie więcej narzędzi do walki z omikronem niż w tym samym czasie w zeszłym roku. Dodała, że nie ma dowodów na obecność tego wariantu w USA.