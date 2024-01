To już oficjalne. Rekord ciepła w Europie potwierdzony

W sierpniu 2021 roku na włoskiej Sycylii odnotowano 48,8 stopnia Celsjusza. To nowy, zweryfikowany rekord ciepła w "kontynentalnej Europie" - poinformowała we wtorek należąca do ONZ Światowa Agencja Meteorologiczna (WMO), która oficjalnie potwierdziła tę wartość.

Międzynarodowy panel naukowców badających atmosferę zweryfikował temperaturę zarejestrowaną przez automatyczną stację meteorologiczną położoną w Syrakuzach na Sycylii z 11 sierpnia 2021 roku. Termometry pokazały wówczas 48,8 stopnia Celsjusza. To nowy rekord ciepła dla kontynentalnej Europy - donosi Światowa Agencja Meteorologiczne (WMO), należąca do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Artykuł na ten temat został opublikowany na łamach "International Journal of Climatology".

Poprzedni rekord padł w 1977 roku

Ustalenia WMO podsycają obawy dotyczące zmian klimatycznych spowodowanych działalnością człowieka - przekazała agencja informacyjna Associated Press. Poprzedni rekord ciepła, wynoszący 48 stopni, od 1977 roku należał do greckich miast Ateny i Elefsina. W odróżnieniu od najnowszego, oparty był na danych rządowych i nie został niezależnie zweryfikowany przez WMO - napisano w informacji prasowej. Sprawozdawca WMO ds. skrajnych warunków klimatycznych i pogodowych profesor Randall Cerveny wyjaśnił, że weryfikacja rekordów jest zwykle długotrwałą procedurą, co wynika ze skrupulatności i staranności, jaką organizacja przykłada do potwierdzania obserwacji pogodowych. - Taka żmudna ocena daje absolutną pewność, że nasze globalne rejestry temperatur są prawidłowo mierzone. Poza tym badanie pokazuje niepokojącą tendencję do ciągłego ustanawiania rekordów wysokich temperatur w określonych regionach świata - oznajmił Cerveny. Zaznaczono przy tym, że według stosowanej przez WMO klasyfikacji do Regionu VI (Europa) należą - oprócz Starego Kontynentu - również niektóre obszary Azji, w tym Izrael, Turcja i Syria, a także Grenlandia. Dlatego organizacja podaje rekordowo niskie i wysokie temperatury dla całego tego obszaru, a osobno - dla "kontynentalnej Europy", do której zaliczana jest Sycylia.