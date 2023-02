Znaleźli wychudzoną samicę aligatora w jeziorze. Rentgen wykazał, że połknęła korek do wanny

W Nowym Jorku w jednym z jezior w Brooklynie w ostatnim czasie znaleziono samicę aligatora. Zwierzę było w bardzo złym stanie, wychudzone, zmarznięte. Po wykonaniu zdjęcia rentgenowskiego okazało się, że gad połknął... korek do wanny.

Nie ma siły jeść

Zoo zbadało zwierzę i jak przekazało w środę - dzięki zdjęciom rentgenowskim potwierdzono, co dokładnie mu dolega. W jego ciele znaleziono 10-centymetrowy korek do wanny. Znalezisko może sugerować, że aligator jeszcze do niedawna był czyimś zwierzęciem domowym.