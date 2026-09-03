Świat Nowy Jork. Szedł do dentysty, raził go piorun. "Mam nadzieję na podwójne szczęście"

Mężczyzna został rażony piorunem podczas burzy w Nowym Jorku Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Thomas Fahmy, współpracownik polityk USA Nicole Malliotakis, wyszedł z biura nieco wcześniej, aby zdążyć na wizytę u dentysty. Gdy znajdował się w odległości kilkunastu metrów od samochodu, został porażony piorunem. Nagranie z kamery przydomowej uchwyciło ten przerażający moment.

- Gdy uderzyło we mnie wyładowanie, pierwsze odczucia, które ogarnęły całe moje ciało, to mrowienie, drętwienie i ból. Ciągle czuję to pieczenie - powiedział.

Pierwszej pomocy udzieliła mu kobieta, której kamera uwieczniła ten moment - otworzyła mężczyźnie drzwi, trzymając dziecko na rękach. Sytuacja, w której znalazł się Fahmy, jest zdecydowanie jedną z tych, w którą trudno uwierzyć. Jeszcze bardziej niewiarygodne jest to, że mężczyzna nie odniósł obrażeń, widocznych urazów czy oparzeń. Został wypisany ze szpitala po całonocnej obserwacji.

"Mam nadzieję na podwójne szczęście"

Fahmy powiedział, że to zdarzenie zmieniło sposób, w jaki postrzega swoją pracę i codzienne priorytety. Wyjaśnił, że praca w polityce może czasem oznaczać uwikłanie się w spory, plotki i przepychanki życia publicznego. Kiedy po uderzeniu pioruna znalazł się na ziemi, te sprawy wydają się znacznie mniej ważne.

- W polityce czasami zapomina się, że istnieje siła potężniejsza od ciebie - powiedział Fahmy.

Jak przekazał, ma nadzieję, że to doświadczenie uczyni go lepszym człowiekiem. Jednocześnie postanowił wyzwać na próbę swoje szczęście jeszcze raz. Aby je sprawdzić, kupił kupon na loterię. Co ciekawe, wyniki ogłoszone mają zostać dzień przed urodzinami jego ojca. Mężczyzna dodał, że chciałby, żeby ten zbieg okoliczności przyniósł mu główną wygraną. - Mam nadzieję na podwójne szczęście - powiedział Fahmy.