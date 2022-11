Efekt jeziora rozpędzi się do pełnej mocy. Mogą spaść prawie dwa metry śniegu

Do 190 centymetrów śniegu

Szczególnie trudna sytuacja prognozowana jest w zachodniej części stanu Nowy Jork, w regionie miasta Buffalo. Śnieg może padać w tempie od 5 do 7,5 centymetrów na godzinę, a wstępne prognozy wskazują, że w regionie spodziewane są opady od 90 do nawet 190 cm - może to być rekordowa wartość.

Efekt jeziora - czym jest?

- Te zimowe wydarzenia pogodowe mogą być potężne, ponieważ temperatury wody w jeziorze są nadal dość łagodne w porównaniu do środka i końca zimy - wyjaśnił meteorolog AccuWeather Matt Benz. We wtorek rano temperatura wody we Wielkich Jeziorach wynosiła od 10 do kilkunastu stopni Celsjusza.