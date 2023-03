Stan wyjątkowy w Nowym Jorku. "Ta burza śnieżna może być śmiertelna"

Burza śnieżna nadciąga nad północno-wschodnie Stany Zjednoczone. Zjawisko znane jako nor'easter ma przynieść ze sobą obfite opady śniegu, ulewy i porywisty wiatr. W stanie Nowy Jork władze przygotowują się na poważne straty i apelują do mieszkańców o odpowiednie przygotowanie się na trudne warunki pogodowe.

We wtorek nad północny wschód Stanów Zjednoczonych nadejdzie pierwszy w tym sezonie nor'easter. Nazwa ta oznacza gwałtowną burzę, występującą najczęściej między wrześniem a kwietniem, przynoszącą ze sobą ulewny deszcz, a zimą także obfite opady śniegu. Jak przewiduje amerykańska Krajowa Służba Pogodowa (NWS), trudne warunki pogodowe potrwają co najmniej do środy.