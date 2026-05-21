Świat

Zapadlisko na nowojorskim lotnisku. Odwołano setki lotów

Zapadlisko na nowojorskim lotnisku LaGuardia
Lej krasowy spowolnił ruch na nowojorskim lotnisku LaGuardia. Do zapadnięcia się fragmentu asfaltu koło pasa startowego doszło w środę rano. Sytuację pogorszyły warunki pogodowe - w godzinach popołudniowych nad region zawitały intensywne opady deszczu.

Jak podał zarząd lotniska LaGuardia, lej krasowy został wykryty w środę około godziny 11 podczas codziennej inspekcji. Inżynierowie zauważyli, że zapadł się fragment asfaltu tuż obok jednego z pasów startowych. Pas został natychmiast zamknięty, a na miejsce udały się ekipy techniczne.

Odwołano 200 lotów

Zamknięcie jednego z pasów spowodowało liczne opóźnienia w ruchu lotniczym. Sytuację utrudniły także warunki pogodowe - w godzinach popołudniowych nad Nowy Jork zawitały burze z silnymi opadami deszczu. Według serwisu FlightAware, w środę na lotnisku LaGuardia odwołano łącznie około 200 lotów, a prawie drugie tyle zostało opóźnionych.

Jak podał "The Guardian", amerykańskie lotniska coraz częściej borykają się z problemem osiadania gruntu. Problem ten dotyczy około 3,5 miliona metrów kwadratowych terenu pod pasami startowymi. LaGuardia to jeden z najważniejszych portów lotniczych nowojorskiej aglomeracji. Obsługuje przede wszystkim loty krajowe.

Agnieszka Stradecka
