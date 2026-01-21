Karambol na nowojorskiej autostradzie. Rozciągał się na 10 kilometrów

Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów Źródło: 2026 Cable News Network inc. All rights reserved

Północno-wschodnie Stany Zjednoczone nawiedzają śnieżyce, które skutkują trudnymi warunkami na drogach. W rezultacie dochodzi do wielu wypadków.

Karambol na 10 kilometrów

Do jednego z najgroźniejszych zdarzeń doszło we wtorek w hrabstwie Chautauqua w stanie Nowy Jork. Na autostradzie międzystanowej I-90 między miastami Dunkirk i Westfield doszło do serii stłuczek. O zdarzeniu została poinformowana straż pożarna z położonej w pobliżu wsi Fredonia.

Gdy strażacy przybyli na miejsce, zastali około 60 unieruchomionych pojazdów, zarówno ciężarowych, jak i osobowych. Karambol rozciągał się na długość około 10 kilometrów. Nie ma informacji o poszkodowanych.

W wyniku zdarzenia cały ruch w kierunku zachodnim został skierowany na objazd jednym z wcześniejszych zjazdów na autostradzie. W kolejnych godzinach można było zaobserwować zwiększoną liczbę pojazdów w Silver Creek na północnym zachodzie od Dunkirk.

Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów Źródło: Fredonia Fire Department

Zamknięte szkoły i przesunięty start semestru na uniwersytecie

Zimowe warunki w stanie Nowy Jork dały o sobie znać nie tylko na drogach. W Dunkirk i Fredonii we wtorek zamknięte były szkoły, a Stanowy Uniwersytet Nowego Jorku we Fredonii przełożył pierwszy dzień semestru wiosennego, który miał rozpocząć się w środę. W Dunkirk, Fredonii oraz położonym na północny wschód hrabstwie Erie wydano ostrzeżenia dla podróżnych.

Atak zimy w północno-wschodnich USA jest związany z efektem jeziora. Dochodzi do niego, gdy nad dużym zbiornikiem wodnym tworzą się zasobne w wodę chmury. Po przemieszczeniu się nad chłodniejszy ląd oddają zgromadzoną wilgoć w postaci silnych opadów deszczu lub śniegu w niewielkiej odległości od brzegu.