Świat

Karambol na nowojorskiej autostradzie. Rozciągał się na 10 kilometrów

Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów
Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów
Źródło: 2026 Cable News Network inc. All rights reserved
Na autostradzie w stanie Nowy Jork doszło do serii stłuczek. Karambol, w którym uczestniczyło kilkadziesiąt pojazdów, rozciągał się na około 10 kilometrów.

Północno-wschodnie Stany Zjednoczone nawiedzają śnieżyce, które skutkują trudnymi warunkami na drogach. W rezultacie dochodzi do wielu wypadków.

Karambol na 10 kilometrów

Do jednego z najgroźniejszych zdarzeń doszło we wtorek w hrabstwie Chautauqua w stanie Nowy Jork. Na autostradzie międzystanowej I-90 między miastami Dunkirk i Westfield doszło do serii stłuczek. O zdarzeniu została poinformowana straż pożarna z położonej w pobliżu wsi Fredonia.

Gdy strażacy przybyli na miejsce, zastali około 60 unieruchomionych pojazdów, zarówno ciężarowych, jak i osobowych. Karambol rozciągał się na długość około 10 kilometrów. Nie ma informacji o poszkodowanych.

W wyniku zdarzenia cały ruch w kierunku zachodnim został skierowany na objazd jednym z wcześniejszych zjazdów na autostradzie. W kolejnych godzinach można było zaobserwować zwiększoną liczbę pojazdów w Silver Creek na północnym zachodzie od Dunkirk.

Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów
Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów
Źródło: Fredonia Fire Department
Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów
Karambol w stanie Nowy Jork rozciągał się na 10 kilometrów
Źródło: Fredonia Fire Department

Zamknięte szkoły i przesunięty start semestru na uniwersytecie

Zimowe warunki w stanie Nowy Jork dały o sobie znać nie tylko na drogach. W Dunkirk i Fredonii we wtorek zamknięte były szkoły, a Stanowy Uniwersytet Nowego Jorku we Fredonii przełożył pierwszy dzień semestru wiosennego, który miał rozpocząć się w środę. W Dunkirk, Fredonii oraz położonym na północny wschód hrabstwie Erie wydano ostrzeżenia dla podróżnych.

Atak zimy w północno-wschodnich USA jest związany z efektem jeziora. Dochodzi do niego, gdy nad dużym zbiornikiem wodnym tworzą się zasobne w wodę chmury. Po przemieszczeniu się nad chłodniejszy ląd oddają zgromadzoną wilgoć w postaci silnych opadów deszczu lub śniegu w niewielkiej odległości od brzegu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób

Zimowe załamanie pogody zagraża 150 milionom osób

Karambol na ponad 100 pojazdów. Wszystko przez efekt jeziora

Karambol na ponad 100 pojazdów. Wszystko przez efekt jeziora

Autorka/Autor: kp

Źródło: WKBW

Źródło zdjęcia głównego: Fredonia Fire Department

ZimaNowy JorkUSA
