Świat

Atak zimy w stanie Nowy Jork. Potężny karambol na autostradzie

|
Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork
Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork
Źródło: 2026 Cable News Network inc. All rights reserved
Zima dała się we znaki w stanie Nowy Jork. Na jednej z autostrad trudne warunki przyczyniły się do karambolu, w którym uczestniczyło kilkanaście pojazdów. Na jednym z lotnisk z powodu oblodzenia doszło do groźnego zdarzenia.

W Polsce intensywne opady śniegu na razie odpuściły. Tymczasem powróciły do północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych, doprowadzając do groźnych zdarzeń na drogach i utrudnień dla podróżnych.

Potężny karambol na autostradzie

Do najgroźniejszego zdarzenia na drogach w stanie Nowy Jork doszło w czwartek na autostradzie międzystanowej I-81 w okolicach LaFayette. Zimowe warunki przyczyniły się tam do karambolu z udziałem 18 aut, w tym trzech samochodów ciężarowych. Doszło także do kilku mniejszych wypadków. Jak podało 9WSYR, łącznie uszkodzonych zostało 37 pojazdów.

Nowojorska policja poinformowała, że siedem osób zostało przewiezionych do okolicznych szpitali. Obrażenia dwóch są poważne, ale niezagrażające życiu. Niektóre pasy autostrady były zamknięta przez wiele godzin.

Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork
Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork
Źródło: 2026 Cable News Network inc. All rights reserved

Samolot wypadł z drogi kołowania

Śnieżyce nie ominęły także lotnisk. W porcie lotniczym w Rochester obsługa ciężko pracowała, aby odlodzić zarówno samoloty, jak i pasy startowe.

Nie zapobiegło to jednak groźnemu zdarzeniu. W czwartek samolot przygotowujący się do lotu do Charlotte w Karolinie Północnej wypadł z drogi kołowania na trawę. Na pokładzie znajdowało się około 90 pasażerów. Władze lotniska przekazały, że nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń i badają okoliczności zdarzenia.

"Jesteśmy uwięzieni". Paraliż na lotniskach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Jesteśmy uwięzieni". Paraliż na lotniskach

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: CNN, 9WSYR, News10NBC

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network inc. All rights reserved

Nowy JorkUSAZima
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
