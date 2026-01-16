Atak zimy w stanie Nowy Jork. Potężny karambol na autostradzie

Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork Źródło: 2026 Cable News Network inc. All rights reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Polsce intensywne opady śniegu na razie odpuściły. Tymczasem powróciły do północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych, doprowadzając do groźnych zdarzeń na drogach i utrudnień dla podróżnych.

Potężny karambol na autostradzie

Do najgroźniejszego zdarzenia na drogach w stanie Nowy Jork doszło w czwartek na autostradzie międzystanowej I-81 w okolicach LaFayette. Zimowe warunki przyczyniły się tam do karambolu z udziałem 18 aut, w tym trzech samochodów ciężarowych. Doszło także do kilku mniejszych wypadków. Jak podało 9WSYR, łącznie uszkodzonych zostało 37 pojazdów.

Nowojorska policja poinformowała, że siedem osób zostało przewiezionych do okolicznych szpitali. Obrażenia dwóch są poważne, ale niezagrażające życiu. Niektóre pasy autostrady były zamknięta przez wiele godzin.

Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork Źródło: 2026 Cable News Network inc. All rights reserved

Samolot wypadł z drogi kołowania

Śnieżyce nie ominęły także lotnisk. W porcie lotniczym w Rochester obsługa ciężko pracowała, aby odlodzić zarówno samoloty, jak i pasy startowe.

Nie zapobiegło to jednak groźnemu zdarzeniu. W czwartek samolot przygotowujący się do lotu do Charlotte w Karolinie Północnej wypadł z drogi kołowania na trawę. Na pokładzie znajdowało się około 90 pasażerów. Władze lotniska przekazały, że nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń i badają okoliczności zdarzenia.