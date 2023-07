Rekiny przy nowojorskich plażach. Władze monitorują sytuację z powietrza

Drony i ratownicy

We wtorkowy poranek w okolicach plaży Robert Moses zauważono stado około 50 rekinów. Zwierzęta pływały stosunkowo blisko lądu, co zmusiło władze do wydania ostrzeżenia i zachęcenia plażowiczów do pozostania na lądzie. Departament policji wezwał pływaków do zachowania czujności.