Nowy Jork najbardziej zanieczyszczoną metropolią świata

Nowy Jork. Niebezpieczny poziom zanieczyszczeń

Jak podały lokalne media, w środę wieczorem powietrze w Nowym Jorku było bardziej zanieczyszczone niż w jakimkolwiek innym dużym mieście na świecie. Poziom PM 2,5 dziesięciokrotnie przekraczał normę wyznaczoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Zła jakość powietrza utrzymuje się w tym regionie także w czwartkową noc, kiedy to najgorszą jakość powietrza zanotowano w Filadelfii i Harrisburgu w stanie Pensylwania.

Burmistrz Eric Adams wezwał nowojorczyków z chorobami serca lub układu oddechowego do "ograniczenia aktywności na świeżym powietrzu do absolutnej konieczności". Dym ograniczył również widzialność w mieście, przez co w ruchu drogowym tworzyły się zatory.