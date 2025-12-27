Śnieżyce w Nowym Jorku. Wprowadzono stan wyjątkowy

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) przekazała, że burze śnieżne będą przechodzić nad stanami Nowy Jork New Jersey i Connecticut w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę rano. Miejscami, w tym na nowojorskiej wyspie Long Island, spodziewane są intensywne opady śniegu. Miejscami dosypać może nawet 25 centymetrów.
Stan wyjątkowy
W związku z prognozowanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi, gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul wprowadziła stan wyjątkowy w hrabstwach, przez które ma przetoczyć się burza śnieżna.
- Podejmij środki ostrożności, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Unikaj niepotrzebnych podróży i zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia alarmowe - apelowała w mediach społecznościowych.
Na wschodnim wybrzeżu śnieg zaczął padać już w piątek wieczorem. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi linie lotnicze zdecydowały się na odwołanie ponad 1500 lotów, głównie z nowojorskich lotnisk oraz portu lotniczego w Filadelfii. Utrudnienia potrwają także w sobotę - co najmniej 500 lotów zostało odwołanych.
W piątek rano marznący deszcz dał się we znaki mieszkańcom Pensylwanii i pokrył drogi w całym stanie niebezpiecznym lodem. W niektórych częściach zachodniej Pensylwanii ogłoszono ostrzeżenie przed burzą lodową, gdzie możliwe są liczne przerwy w dostawie prądu i powalone drzewa.
