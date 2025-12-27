Logo TVN24
Świat

Śnieżyce w Nowym Jorku. Wprowadzono stan wyjątkowy

Śnieg w Nowym Jorku
ny
Źródło: Reuters/Joseph Frascati
Stan wyjątkowy w związku z intensywnymi opadami śniegu wprowadzono w stanie Nowy Jork, w tym na Manhattanie. Według prognoz w niektórych miejscach ma spaść 25 centymetrów. Od piątku odwołano ponad dwa tysiące lotów.

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) przekazała, że burze śnieżne będą przechodzić nad stanami Nowy Jork New Jersey i Connecticut w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę rano. Miejscami, w tym na nowojorskiej wyspie Long Island, spodziewane są intensywne opady śniegu. Miejscami dosypać może nawet 25 centymetrów.

Stan wyjątkowy

W związku z prognozowanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi, gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul wprowadziła stan wyjątkowy w hrabstwach, przez które ma przetoczyć się burza śnieżna.

- Podejmij środki ostrożności, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Unikaj niepotrzebnych podróży i zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia alarmowe - apelowała w mediach społecznościowych.

Na wschodnim wybrzeżu śnieg zaczął padać już w piątek wieczorem. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi linie lotnicze zdecydowały się na odwołanie ponad 1500 lotów, głównie z nowojorskich lotnisk oraz portu lotniczego w Filadelfii. Utrudnienia potrwają także w sobotę - co najmniej 500 lotów zostało odwołanych.

W piątek rano marznący deszcz dał się we znaki mieszkańcom Pensylwanii i pokrył drogi w całym stanie niebezpiecznym lodem. W niektórych częściach zachodniej Pensylwanii ogłoszono ostrzeżenie przed burzą lodową, gdzie możliwe są liczne przerwy w dostawie prądu i powalone drzewa.

Autorka/Autor: ast

Źródło: Reuters, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLGA FEDOROVA

