Śnieżyce w Nowym Jorku. Wprowadzono stan wyjątkowy

ny Źródło: Reuters/Joseph Frascati

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) przekazała, że burze śnieżne będą przechodzić nad stanami Nowy Jork New Jersey i Connecticut w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę rano. Miejscami, w tym na nowojorskiej wyspie Long Island, spodziewane są intensywne opady śniegu. Miejscami dosypać może nawet 25 centymetrów.

Stan wyjątkowy

W związku z prognozowanymi trudnymi warunkami atmosferycznymi, gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul wprowadziła stan wyjątkowy w hrabstwach, przez które ma przetoczyć się burza śnieżna.

- Podejmij środki ostrożności, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Unikaj niepotrzebnych podróży i zarejestruj się, aby otrzymywać powiadomienia alarmowe - apelowała w mediach społecznościowych.

I am declaring a State of Emergency for counties affected by this weekend's winter storm.



Take precautions to stay safe: Avoid unnecessary travel and sign up for emergency alerts by texting your county or borough to 333111. https://t.co/ebmRpZVtVq — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 26, 2025 Rozwiń

Na wschodnim wybrzeżu śnieg zaczął padać już w piątek wieczorem. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi linie lotnicze zdecydowały się na odwołanie ponad 1500 lotów, głównie z nowojorskich lotnisk oraz portu lotniczego w Filadelfii. Utrudnienia potrwają także w sobotę - co najmniej 500 lotów zostało odwołanych.

W piątek rano marznący deszcz dał się we znaki mieszkańcom Pensylwanii i pokrył drogi w całym stanie niebezpiecznym lodem. W niektórych częściach zachodniej Pensylwanii ogłoszono ostrzeżenie przed burzą lodową, gdzie możliwe są liczne przerwy w dostawie prądu i powalone drzewa.