Jest "za gorąco na pracę, a jeśli nie będziemy pracować, to co będziemy jeść?"

Lato w Indiach pojawiło się zbyt szybko. Mieszkańcy skarżą się, że upalna temperatura uniemożliwia im codzienne funkcjonowanie. Wielu z nich, mimo odwodnienia i chorób, musi pracować, by utrzymać swoje rodziny. - Jest tu bardzo gorąco. Jak można żyć spokojnie? - zastanawiają się niektórzy.

Mieszkańcy Indii od wielu tygodni mierzą się z wysoką temperaturą. Upał praktycznie nie ustępuje - od pierwszych minut wschodu słońca aż do późnej nocy. Warunki są bardzo trudne dla wielu ludzi. Pracownik budowlany Yogendra Tundre każdy swój dzień zaczyna krótkim prysznicem przed wyjściem do pracy, by chociaż na chwilę schłodzić swój organizm.