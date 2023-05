Nowa Zelandia. Znaleziono ciało nastolatka, którego porwały wody powodziowe

Powodzie, które były następstwem ulewnych deszczy, nawiedziły we wtorek Nową Zelandię. Policja poinformowała w środę, że znaleziono ciało poszukiwanego nastolatka, który został porwany przez wody powodziowe podczas szkolnej wycieczki do popularnych jaskiń. Chłopiec miał 11 lat.

Jeden z uczniów szkoły średniej Whangarei Boys High School (WBHS) zaginął podczas wycieczki do Abbey Caves - popularnych wśród turystów jaskiń. Inspektor Tony Hill z miejscowej policji przekazał, że grupa składająca się z 15 uczniów i dwóch nauczycieli znalazła się w trudnej sytuacji, gdy grota została zalana wodą. 16 osobom udało się wydostać na zewnątrz.

Znaleziono ciało nastolatka. "To wydarzenie jest bardzo bolesne"

Miejscowa policja poinformowała w oświadczeniu, że zlokalizowano i wydobyto ciało chłopca we wtorek późnym wieczorem. Wszczęto dochodzenie w sprawie śmierci 11-latka.

- To wydarzenie jest bardzo bolesne dla całej szkoły i lokalnej społeczności. Pojawi się wiele pytań, które społeczeństwo będzie stawiać - przekazała policja.

Dyrektorka szkoły Karen Gilbert-Smith powiedziała z rozmowie z The New Zealand Herald, że ​​zostanie przeprowadzone wewnętrzne dochodzenie.

Pytania o sens wycieczki

Miejscowe media zastanawiają się, dlaczego nauczyciele zdecydowali się kontynuować wycieczkę w niebezpiecznym terenie mimo alertów o gwałtownych burzach i ulewach. Dyrektorka szkoły przybyła na miejsce zdarzenia, ale odmówiła tam dziennikarzom komentarza co do okoliczności zaginięcia ucznia.

W pierwszych komunikatach placówka nie odnosiła się do tragedii, informowała jedynie o odwołaniu lekcji.

"Z czasem będziemy starali się zrozumieć, jak doszło do tej sytuacji, ale na razie proszę, abyśmy pozostali zjednoczeni jako społeczność WBHS i zapewnili wsparcie tam, gdzie jest to konieczne" - przekazała Gilbert-Smith.

Opady deszczu pustoszą wyspę

Opady deszczu spowodowały spustoszenie na całej Wyspie Północnej, jednej z dwóch głównych wysp Nowej Zelandii. Wiele dróg jest zamkniętych. W Auckland - największym mieście Nowej Zelandii - nie odbywają się lekcje, część ulic jest nieprzejezdna, parki są zalane. Wprowadzono stan wyjątkowy i otwarto centrum ewakuacyjne. Mieszkańców poproszono o przygotowanie się do możliwej ewakuacji.

- Auckland doświadcza rozległych powodzi i ulewnych deszczy. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń - przekazał Wayne Brown, burmistrz miasta.

Trudny rok Nowej Zelandii

Dla Nowej Zelandii nie jest to łatwy pogodowo rok. W styczniu w Auckland doszło do poważnej powodzi, która pozbawiła życia cztery osoby. W kolejnym miesiącu cyklon Gabrielle spowodował rozległe zniszczenia i co najmniej 11 ofiar śmiertelnych.