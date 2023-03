Ziemia zatrzęsła się na Pacyfiku z magnitudą 6,9

W sobotni wieczór (w Polsce była wtedy sobota rano) w okolicy należących do Nowej Zelandii wysp Kermadec doszło do silnego trzęsienia ziemi. Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS) oceniła, że zjawisko miało magnitudę 6,9, a jego hipocentrum znajdowało się na głębokości 205,7 kilometrów. Narodowa Agencja Oceaniczno-Atmosferyczna (NOAA) określiła natomiast głębokość wystąpienia wstrząsów na 151,3 km. Mimo wysokiej magnitudy, NOAA nie wydała ostrzeżeń przed tsunami.

Wyspy w Pacyficznym Pierścieniu Ognia

Wyspy Kermadec to należący do Nowej Zelandii archipelag, zlokalizowany około 1000 km na północny wschód od kraju. Jest niezamieszkany, jedynie na jednej z wysp znajduje się stacja meteorologiczna i sejsmologiczna. Obszar ten jest szczególnie cenny pod względem przyrodniczym, a odwiedzić go mogą jedynie osoby posiadające specjalną przepustkę.