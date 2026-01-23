Logo TVN24
Świat

Nowa Zelandia. Ziemia osunęła się na kemping. Trwają poszukiwania zaginionych

2026-01-23T054335Z_1_LWD924423012026RP1_RTRWNEV_C_9244-NEWZEALAND-WEATHER-UPDATE-0001
Masa ziemi osunęła się na kemping. Trwają poszukiwania zaginionych
Źródło: Reuters
Na kemping na nowozelandzkiej Wyspie Północnej osunęła się ziemia. Ekipy ratunkowe od kilku dni przeczesują gruzy w poszukiwaniu zaginionych.

Intensywne opady deszczu, które nawiedziły w ostatnich dniach północne regiony Nowej Zelandii, doprowadziły do powstania rozległych powodzi, podtopień i osunięć ziemi.

Potężne osuwisko zeszło w czwartek na kemping w pobliżu Mount Maunganui, popularnej miejscowości turystycznej. Od tego dnia trwają tam intensywne poszukiwania sześciu zaginionych osób, w tym dwójki nastolatków. Jak podał Reuters, ekipy ratunkowe przeczesują zwały ziemi w poszukiwaniu ocalałych. Komendant okręgowy policji Tim Anderson przekazał, że ​​najmłodsza z zaginionych osób ma 15 lat.

Nowozelandzkie radio publiczne RNZ poinformowało, że służby ratunkowe próbują też namierzyć trzy inne osoby, które mogły znaleźć się na miejscu tragedii.

- Możliwe, że byli to zagraniczni turyści, ale chcemy potwierdzić miejsce ich pobytu - przekazał Anderson.

Kraj pogrążony w żałobie

Miejsce katastrofy odwiedził Christopher Luxon, premier Nowej Zelandii.

- To wielka tragedia - powiedział w piątek. Dodał, że kraj jest pogrążony w żałobie. Dziękował też ratownikom za ich pomoc i oddanie. - Ratownicy są bardzo zaangażowani, robią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc odnaleźć tych zaginionych - zaznaczył Luxon.

"Odwróciłam się i zobaczyłam, jak ziemia zsuwa się na jakieś budynki"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Odwróciłam się i zobaczyłam, jak ziemia zsuwa się na jakieś budynki"

Autorka/Autor: anw

Źródło: Reuters, RNZ

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

