Cyklon wkroczy na ląd. Władze zarządziły ewakuacje

Cyklon Vaianu przetoczy się przez Nową Zelandię
Do Nowej Zelandii zbliża się cyklon Vaianu. Według prognoz ma przetoczyć się przez część kraju, przynosząc potężne podmuchy, ulewy i wysokie fale. Władze zarządziły ewakuacje najbardziej zagrożonych terenów.

Na wschodnim Pacyfiku, w okolicach Nowej Zelandii, szaleje cyklon Vaianu. Nowozelandzka służba meteorologiczna MetService ostrzegła przed bardzo silnymi podmuchami, sięgającymi 130 kilometrów na godzinę, a także ulewami i wysokimi falami. Cała Wyspa Północna została objęta alarmami meteorologicznymi.

Cyklon przyniesie fale sięgające 13 metrów

Zgodnie z prognozami Met Service Vaianu ma przynieść najgroźniejszą pogodę w sobotę wieczorem i niedzielę czasu lokalnego. Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest w miejscowościach nad Zatoką Obfitości w północno-wschodniej części Wyspy Północnej oraz położonym nieco bardziej w głąb lądu mieście Rotorua. Dla tych obszarów służba meteorologiczna wydała czerwone, najwyższe ostrzeżenia przed silnym wiatrem oraz pomarańczowe przed ulewami - może tam spaść do 150 litrów na metr kwadratowy.

W związku ze zbliżającym się zagrożeniem władze zarządziły obowiązkowe ewakuacje, które objęły region administracyjny Hawke's Bay i część dystryktu Whakatane nad Zatoką Obfitości. Zgodnie z prognozami MetService w niedzielę lokalnego czasu cyklon ma się przetoczyć bezpośrednio przez te tereny. Władze Whakatane ostrzegły przed wysokimi falami - mogą one sięgać nawet 13 metrów, powodując zalania. W związku z prognozowanymi ulewami istnieje także ryzyko osuwisk.

Ponad 100 litrów wody w największym mieście kraju

Groźnie ma być także w położonym na Wyspie Północnej Auckland. To najludniejsze miasto Nowej Zelandii - mieszka w nim około ponad 1,8 miliona ludzi, czyli 30 procent populacji kraju. Choć cyklon nie dotknie go bezpośrednio, to w aglomeracji i tak spodziewane są opady przekraczające 100 l/mkw. Władze ostrzegają, że tak silne ulewy mogą powodować podnoszenie się poziomu rzek, a co za tym idzie - zalania skutkujące problemami komunikacyjnymi. Dla mieszkańców przygotowano pięć centrów ewakuacyjnych.

Po przejściu przez Wyspę Północną Vaianu ma powędrować dalej na południe. Prognozuje się, że w poniedziałek lokalnego czasu dotrze do należących do Nowej Zelandii Wysp Chatham - położonych około 800 kilometrów od Wyspy Południowej i zamieszkiwanych przez nieco ponad 600 osób.

Źródło: RNZ, MetService, Reuters

Krzysztof Posytek
