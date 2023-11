Plebiscyt na "ptaka stulecia" rozstrzygnięty dzięki zagranicznej interwencji

W Nowej Zelandii co 12 miesięcy w plebiscycie wybierany jest "ptak roku" - całkowita liczba oddanych głosów najczęściej nie przekracza 60 tysięcy. W tym roku gra toczyła się jednak o znacznie wyższą stawkę, ponieważ do zgarnięcia był tytuł "Nowozelandzkiego Ptaka Stulecia". Nikt nie spodziewał się, że kluczową rolę w jego wyborze odegrają głosy z zagranicy.

Kontrowersje i fałszywe głosy

Do wyborów dołączył brytyjsko-amerykański satyryk i gospodarz talk-show, John Oliver, który poprowadził międzynarodową kampanię na rzecz australijskiego podgatunku perkoza dwuczubego (Podiceps cristatus australis) znanego jako puteketeke lub "wymiotujący ptak". Satyryk ufundował billboardy w Nowej Zelandii, Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii, Indiach i stanie Wisconsin, które zachęcały do głosowania na ten gatunek. Ponadto Oliver pojawił się w programie "The Tonight Show with Jimmy Fallon" w stroju puteketeke, by promować akcję.