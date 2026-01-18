Logo TVN24
Orki otoczyły jego ponton. "Byłem naprawdę oszołomiony"

Mieszkaniec Wellington, stolicy Nowej Zelandii, przeżył chwile grozy, gdy leżąc na pontonie otoczyły go orki. - Byłem naprawdę oszołomiony - powiedział mężczyzna w rozmowie z portalem 1News.

Joel Crampton, mieszkaniec stolicy Nowej Zelandii - Wellington, poszedł w piątkowy wieczór popływać w zatoce Oriental Bay. Mężczyzna chciał w spokoju pomyśleć i się pomodlić. Leżąc na pontonie nagle został oblany wodą. Okazało się, że nie jest sam w zatoce, wokół niego pływają dwie orki. Jedna z nich podczas wypuszczania powietrza otworem nosowym, wyrzuciła też wodę i go oblała

- Byłem naprawdę oszołomiony - powiedział Joel w rozmowie z portalem 1News. - To chyba ostatnia rzecz, jakiej się można spodziewać podczas wieczornego pływania - dodał.

Orki pływały wokół pontonu. "Ogarnął mnie lekki strach"

Na nagraniu uchwyconym przez świadka tego zdarzenia widać, jak Joel stoi na pontonie i patrzy na ssaki, które pływały wokół niego. Mężczyzna powiedział w rozmowie z 1News, że orki były od niego oddalone o około dwa metry. - Ogarnął mnie lekki strach. Nie wiedziałem wtedy, że orki są niegroźne - mówił. Dodał, że to doświadczenie nie zniechęciło go do pływania w Oriental Bay i że prawdopodobnie wróci tam następnego wieczoru.

Orki (Orcinus orca) należą do rodziny delfinowatych (Delphinidae). Są największymi przedstawicielami tej rodziny - dorosłe samce mierzą do 980 centymetrów długości. Ssaki te są bardzo społeczne, żyją w grupach składających się z 5-40 osobników przewodzonych przez najstarszą i najbardziej doświadczoną samicę. 

Autorka/Autor: anw

Źródło: CNN, 1news.co.nz

Źródło zdjęcia głównego: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom