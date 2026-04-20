Świat Stan wyjątkowy i ewakuacja mieszkańców. Powódź w stolicy Franciszek Wajdzik |

Powódź w okolicach Wellington w Nowej Zelandii Źródło: Reuters

Powodzie błyskawiczne, które dotknęły Wellington, są skutkiem trwających od piątku intensywnych opadów deszczu. Żywioł doprowadził do zalania części stolicy Nowej Zelandii i zmusił część jej mieszkańców do opuszczenia swoich domów. Sytuacja nadal jest trudna, a lokalne władze ogłosiły stan wyjątkowy.

Apel do mieszkańców

Jak przekazał burmistrz Andrew Little, miasto doświadczyło rekordowych opadów w swojej historii. W mniej niż godzinę spadło tam 77 litrów wody na metr kwadratowy. Wiele ulic zamieniło się w rwące potoki. Z powodu zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców lokalne władze zaapelowały do osób mieszkających na niżej położonych terenach o opuszczenie swoich domów.

- Najważniejsze jest bezpieczeństwo - powiedziała Carrie McKenzie z Regionalnego Biura Zarządzania Kryzysowego w Wellington.

Według prognoz kolejne godziny przyniosą dalsze opady i zagrożenie kolejnymi powodziami. Z tego powodu władze dystryktu Południowa Wairarapa zamknęły most na rzece Huangarua. Opadom deszczu towarzyszy także silny wiatr. Lokalne media informowały o co najmniej 800 odbiorcach pozbawionych dostępu do energii elektrycznej.

