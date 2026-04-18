Świat Powódź błyskawiczna na przedmieściach stolicy. "To już nie był mały strumyk" Krzysztof Posytek |

Powódź w Stokes Valley w Nowej Zelandii Źródło: Stokes Valley Volunteer Fire Brigade

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przez nowozelandzką Wyspę Północną dopiero co przeszedł cyklon Vaianu, a groźna pogoda znów daje o sobie znać. Południowe rejony wyspy nawiedziły silne burze, które przyniosły ulewy, a te doprowadziły do powodzi błyskawicznych.

Strumyk zamienił się w rwącą rzekę

Burze mocno doświadczyły Stokes Valley - dzielnicę miasta Lower Hutt położonego obok Wellington, stolicy kraju. Z powodu podnoszącego się poziomu wody w sobotni poranek ewakuowano tam 25 domów. W rozmowie z publicznym nadawcą RNZ sytuację w Stokes Valley opisała Tina Darryl. Powiedziała, że leżąc w łóżku z mężem, słyszała, jak deszcz leje coraz mocniej. Gdy wyjrzała na zewnątrz, okazało się, że jej ogródek jest zalany.

- (Mąż - red.) wyszedł, żeby wyjrzeć za dom, za którym płynie za nim mały strumyk, ale to już nie był mały strumyk. Wystąpił z brzegów i woda sięgała nam tuż pod kolana. Woda była na naszym podwórku i u sąsiadów, dostała się do naszej pralni. Ulicą płynęła wielka rzeka - relacjonowała Darryl.

Keri Brown, wiceburmistrzyni Lower Hutt, zaapelowała do mieszkańców, by jeśli zauważą, że poziom wody się podnosi, natychmiast się ewakuowali - bez oczekiwania na oficjalne komunikaty.

"Najmocniejszy deszcz, jaki kiedykolwiek widziałem"

Do powodzi błyskawicznych doszło nie tylko w Lower Hutt, lecz także w niektórych dzielnicach Wellington i innych okolicznych miejscowościach. Jedną z osób, do której domu dostała się woda, był Andrew Frazer z miejscowości Pauatahanui na północ od stolicy.

- To był prawdopodobnie najmocniejszy deszcz, jaki kiedykolwiek widziałem. To było coś w rodzaju cyklonu tropikalnego, deszcz pojawił się naprawdę, naprawdę szybko - mówił Frazer. Dodał, że woda utrzymywała się w jego domu około godzinę, po czym opadła.

W nocy z soboty na niedzielę lokalnego czasu w Wellington i okolicach prognozowane są kolejne intensywne opady, które mogą pogorszyć sytuację. Nowozelandzka agencja meteorologiczna MetService wydała dla tego obszaru pomarańczowe ostrzeżenia przed ulewami.

