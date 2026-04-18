Świat

Powódź błyskawiczna na przedmieściach stolicy. "To już nie był mały strumyk"

Powódź w Stokes Valley w Nowej Zelandii
Źródło: Stokes Valley Volunteer Fire Brigade
Wellington, stolicę nowej Zelandii, oraz okoliczne miejscowości nawiedziły powodzie błyskawiczne. Rozmawiając z lokalnymi mediami, mieszkańcy donosili o największych ulewach od lat i strumieniach zamieniających się w rzeki. Władze ostrzegają przed kolejnymi opadami, które mogą pogorszyć sytuację.

Przez nowozelandzką Wyspę Północną dopiero co przeszedł cyklon Vaianu, a groźna pogoda znów daje o sobie znać. Południowe rejony wyspy nawiedziły silne burze, które przyniosły ulewy, a te doprowadziły do powodzi błyskawicznych.

Strumyk zamienił się w rwącą rzekę

Burze mocno doświadczyły Stokes Valley - dzielnicę miasta Lower Hutt położonego obok Wellington, stolicy kraju. Z powodu podnoszącego się poziomu wody w sobotni poranek ewakuowano tam 25 domów. W rozmowie z publicznym nadawcą RNZ sytuację w Stokes Valley opisała Tina Darryl. Powiedziała, że leżąc w łóżku z mężem, słyszała, jak deszcz leje coraz mocniej. Gdy wyjrzała na zewnątrz, okazało się, że jej ogródek jest zalany.

- (Mąż - red.) wyszedł, żeby wyjrzeć za dom, za którym płynie za nim mały strumyk, ale to już nie był mały strumyk. Wystąpił z brzegów i woda sięgała nam tuż pod kolana. Woda była na naszym podwórku i u sąsiadów, dostała się do naszej pralni. Ulicą płynęła wielka rzeka - relacjonowała Darryl.

Keri Brown, wiceburmistrzyni Lower Hutt, zaapelowała do mieszkańców, by jeśli zauważą, że poziom wody się podnosi, natychmiast się ewakuowali - bez oczekiwania na oficjalne komunikaty.

"Najmocniejszy deszcz, jaki kiedykolwiek widziałem"

Do powodzi błyskawicznych doszło nie tylko w Lower Hutt, lecz także w niektórych dzielnicach Wellington i innych okolicznych miejscowościach. Jedną z osób, do której domu dostała się woda, był Andrew Frazer z miejscowości Pauatahanui na północ od stolicy.

- To był prawdopodobnie najmocniejszy deszcz, jaki kiedykolwiek widziałem. To było coś w rodzaju cyklonu tropikalnego, deszcz pojawił się naprawdę, naprawdę szybko - mówił Frazer. Dodał, że woda utrzymywała się w jego domu około godzinę, po czym opadła.

W nocy z soboty na niedzielę lokalnego czasu w Wellington i okolicach prognozowane są kolejne intensywne opady, które mogą pogorszyć sytuację. Nowozelandzka agencja meteorologiczna MetService wydała dla tego obszaru pomarańczowe ostrzeżenia przed ulewami.

Źródło: RNZ, New Zealand Herald

Źródło zdjęcia głównego: Stokes Valley Volunteer Fire Brigade

Czytaj także:
Jasny bolid na polskim niebie
Rozbłysk światła na wieczornym niebie. Czym był
Polska
Argentyńska fundacja wypuściła do morza 15 pingwinów poddanych rehabilitacji
Wypuścili pingwiny po rehabilitacji. Cierpiały na pewien syndrom
Świat
Trzęsienie ziemi w prefekturze Nagano
Trzęsienie ziemi w Japonii. Powodowało problemy z poruszaniem się
Świat
Przymrozki
Żółto w części Polski. IMGW ostrzega
Prognoza
Po nikłym deszczu ciepło i pogodnie
Czeka nas ciepły dzień z korzystnym biometem
Prognoza
Pogodna noc
Czeka nas chłodna noc przed ciepłym dniem
Prognoza
Woda przed Pałacem Dożów w Wenecji, listopad 2019 r.
Jak uchronić Wenecję przed zalaniem? Można ją przenieść
Świat
Przed akcją ratunkową humbaka Timmy'ego
Sprowadzili ciężki sprzęt. Akcja ratunkowa na Bałtyku
Świat
Las nieopodal mojego domu
W Polsce dobiega końca era sosny
Arleta Unton-Pyziołek
Deszcz, wiosna, Kraków
Duża zmiana pogody tuż-tuż
Prognoza
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
"Bóg chaosu" zbliża się do Ziemi. Badacze już się na to szykują
Nauka
Skumulowana średnia suma opadów w drugiej połowie kwietnia (bez burz)
Pojawiły się ostrzeżenia przed suszą
Polska
Siemiatycze
Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda
Prognoza
Woda powodziowa zarwała most na rzece Boardman w amerykańskim stanie Michigan
Zerwany most, zdmuchnięta stodoła i brak perspektyw na poprawę pogody
Świat
Po dziewięciu dniach poszukiwań koreańskie służby złapały wilka, który uciekł z zoo
Szukali go dziewięć dni. Wilk Neukgu złapany
Świat
Gęsta mgła
Piątkowy poranek z alarmami w trzech województwach
Polska
Deszcz i wiatr
Miejscami popada i silniej powieje
Prognoza
Kociak Elmer przed oczyszczeniem z kleju
Uratowali kota. Był cały oblepiony, nie mógł jeść i pić
Świat
Deszczowa noc
W nocy nad Polską przewędruje strefa opadów
Prognoza
Mrówki zabezpieczone w bagażu obywatela Chin
Chciał przemycić mrówki, został skazany na rok więzienia
Świat
Opady deszczu, deszcz
Widać mocniejsze opady deszczu
Prognoza
Wzburzone wody Atlantyku
Załamanie się kluczowego dla Europy systemu? Co mówią analizy
Nauka
Antycyklon nad Europą w czwartek, 16 kwietnia
Antycyklon utworzy blokadę nad Polską. Kiedy zostanie sforsowana
Polska
Upał
Upał wpływa na zachowanie mieszkańców miast
Nauka
Potężne gradobicie w stanie Ohio
"To były kule lodowe rzucane w okna"
Świat
Wyjątkowo sucho w warstwie do 40 cm - dane Clim4Cast
W Polsce jest wyjątkowo sucho
Polska
Przymrozek
IMGW ostrzega przed przymrozkami
Polska
Wiosna, deszcz, pochmurno
Tu może dziś przelotnie popadać
Prognoza
Uszkodzony przez burzę kościół w Wisconsin
Wichura zerwała dach kościoła. "Tak wielkich zniszczeń jeszcze nie widziałem"
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą widzialność może spaść miejscami do 100 metrów
Prognoza
