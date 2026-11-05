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Dziesiątki grindwali na brzegu. "Są u kresu sił"

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Stado grindwali utknęło na brzegu, mieszkańcy ruszyli na pomoc
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Grindwale zostały wyrzucone na brzeg w Nowej Zelandii. Na plaży Wyspy Północnej w czwartek znaleziono dużą grupę zwierząt, z których większość nie przeżyła. Jak informował krajowy Departament Ochrony Przyrody, ratownicy próbowali zepchnąć do wody ocalałe osobniki.

Grupę grindwali znaleziono na brzegu wzdłuż wybrzeża Ngawi w pobliżu Przylądka Palliser, który jest najbardziej wysuniętym punktem na południe Wyspy Północnej. Na samej plaży znaleziono grupę około 20 osobników, a mieszkańcy naliczyli łącznie około 50 grindwali uwięzionych wśród skał na całym odcinku wybrzeża - podał lokalny nadawca Radio New Zealand (RNZ).

"Te, które jeszcze żyją, są u kresu sił"

Agencja Reuters informowała, że Nowozelandzki Departament Ochrony Przyrody we współpracy ze społecznością Maorysów oraz organizacją pozarządową Project Jonah próbował zepchnąć do wody grindwale, które przeżyły i utknęły na mieliźnie. W czwartek po południu udało się sprowadzić do morza dwa osobniki, ale jak podało RNZ, wieczorem potwierdzono śmierć wszystkich zwierząt, nawet tych, które trafiły do morza.

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Według lokalnych mieszkańców większość zwierząt zmarła przez odniesione obrażenia. Wolontariusze skupiali się na tym, aby utrzymać przy życiu ocalałe osobniki. Przez wiele godzin zapewniali im nawodnienie, używając wiader z wodą i ręczników.

- To straszne. Te, które jeszcze żyją, są u kresu sił - przekazał w rozmowie z RNZ Rob Bargh, mieszkaniec Ngawi, który brał udział w akcji ratunkowej.

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Społeczność pożegna zwierzęta

Radio New Zealand przekazało, że Departament Ochrony Przyrody i lokalna społeczność nadadzą wielorybom imiona i udzielą karakii w czwartek wieczorem. Karakia jest ceremonią wywodzącą się z wierzeń Maorysów, która w tym przypadku ma za zadanie pożegnać dusze zmarłych zwierząt.

Wyrzucanie na brzeg zwierząt takich jak walenie czy rekiny jest stosukowo częstym zjawiskiem w Nowej Zelandii i Australii. Niestety przyczyna tego zjawiska wciąż nie jest do końca znana.

Źródło: Reuters, RNZ
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Tagi:
zwierzętaNowa ZelandiaOchrona zwierząt
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