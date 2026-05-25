"Czerwony kod" na zawodach. Fotograf zaatakowany przez drapieżnika

Do incydentu doszło w poniedziałek podczas zawodów World Surf League's New Zealand Pro w mieście Raglan na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii. W trakcie półfinałowego starcia pomiędzy dwoma brazylijskimi surferami jeden z fotografów został ugryziony w wodzie przez jakieś zwierzę. Zawody natychmiast zostały przerwane. Jego sprawcą najprawdopodobniej był lew morski, choć służby nie wykluczały też pojawienia się rekina.

Organizatorzy zawodów natychmiast ogłosili "czerwony kod" i nakazali wszystkim zawodnikom jak najszybsze opuszczenie wody. Media podają, że to pierwszy raz w historii, kiedy taka procedura została zastosowana. Znajdujący się na miejscu ratownicy natychmiast ruszyli na pomoc. Na szczęście życie australijskiego fotografa Eda Sloane'a nie było zagrożone. Mężczyzna trafił do szpitala z ranami kłutymi lewej stopy. Jego stan został określony jako dobry i stabilny.

- Ogromne podziękowania należą się naszemu patrolowi wodnemu za szybką reakcję i naszemu zespołowi medycznemu za natychmiastową pomoc, jaką otrzymałem - powiedział Sloane.

Zdaniem lekarzy sprawcą ataku najprawdopodobniej był lew morski. Do podobnego zdarzenia doszło w 2015 roku, kiedy australijski surfer Mick Fanning został zaatakowany przez rekina podczas zawodów w Jeffreys Bay w Republice Południowej Afryki. Po tym incydencie władze World Surfer League wprowadziły procedurę "czerwonego kodu", która oznacza natychmiastową ewakuację wszystkich osób znajdujących się w wodzie w wypadku zagrożenia.

Zawody w Raglan zostały wznowione po kilku godzinach.