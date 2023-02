Cyklon Gabrielle w Nowej Zelandii. "Poważnie potraktujcie ostrzeżenie i upewnijcie się, że jesteście przygotowani"

Cyklon Gabrielle uderzył w Nową Zelandię w poniedziałek rano lokalnego czasu. Na północy kraju wiatr powalił drzewa, niektórzy stracili dostęp do prądu. Przed nadejściem żywioły podjęto decyzję o zamknięciu znacznej części szkół w Auckland, największy mieście Nowej Zelandii. Do odwołania nie kursują pociągi, a krajowe linie lotnicze anulowały połączenia do i z miasta.