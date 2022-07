Powodzie w Australii nie ustają. W weekend spadło tyle deszczu, ile zwykle przez miesiąc

W poniedziałek australijskie władze wydały kolejne nakazy ewakuacji dla mieszkańców regionów, które są najbardziej zagrożone powodziami. Przez weekend w niektórych miejscach Nowej Południowej Walii odnotowano opady rzędu 350 litrów wody na metr kwadratowy. To tyle, ile zwykle pada tam przez cały miesiąc. To już trzeci raz w tym roku, gdy stan musi zmagać się z powodziami.

Miejscami jest to trzecia tak poważna powódź w tym roku.

- To jest po prostu niszczące. Nie dowierzamy - powiedziała burmistrz Camden Theresa Fedeli. - Wielu z nas właśnie wróciła do normalności po ostatniej powodzi, odzyskując swoje domy i miejsca pracy, a znów się to powtarza - dodała.