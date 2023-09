Wypłynęli na ryby, ich łódź zderzyła się z waleniem. Jedna osoba nie żyje

Dwóch mężczyzn z Australii postanowiło powędkować w Zatoce Botanicznej. Niespodziewanie zderzyli się z waleniem i wypadli z łodzi. Jeden z wędkarzy zginął. Jak przekazały władze, był to "absolutnie niezwykły wypadek".

W Zatoce Botanicznej u wybrzeży Sydney doszło do śmiertelnego wypadku. W sobotę dwóch mężczyzn wybrało się na ryby. Nagle zderzyli się z waleniem.

"Absolutnie niezwykły wypadek"

Jak przekazała tamtejsza policja, jeden z mężczyzn był nieprzytomny, gdy wyciągano go z wody. Niedługo potem zmarł. Drugi z wędkarzy trafił do szpitala. Jego stan jest stabilny.

- W wypadku uczestniczył wieloryb, kto by pomyślał, że dojdzie do czegoś podobnego. To takie straszne - powiedziała Yasmin Catley z policji stanu Nowa Południowa Walia.