Świat Za nimi najgorętszy październik od ponad 25 lat Matylda Dziechcińska |

Oslo, Norwegia Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Specjaliści z Norweskiego Instytutu Meteorologicznego (MET) podsumowali we wtorek październik 2026. Wykazali, że średnia temperatura w minionym miesiącu była wyższa od normy z wielolecia o 2,7 stopnia Celsjusza. Cieplejsze były tylko październiki w 1901 r. i 2000 r.

- Nie było ani jednej stacji pomiarowej, która zanotowała w ostatnim miesiącu temperaturę poniżej normy - powiedziała Reidun Gangstoe, badaczka MET.

Łącznie padło 60 rekordów średniej temperatury miesięcznej i ponad 20 rekordów najwyższej temperatury dobowej. Meteorolodzy zauważyli, że na dalekiej północy Norwegii październik był ekstremalnie ciepły. Na lotnisku w prowincji Svalbard, położonej na Oceanie Arktycznym, termometry wskazały rekordowe 10,2 stopnia Celsjusza.

>>> CZYTAJ TEŻ: Podmuch zimy. Śnieżka jest biała, na Kasprowym też sypnęło

Tu spadło 80 procent mniej deszczu niż zwykle

Zmiany zaznaczyły się nie tylko w przypadku wartości temperatury, ale również pod względem ilości opadów. W niektórych regionach graniczących z Rosją zanotowano 80 procent mniej deszczu niż zazwyczaj. W tym samym czasie region Oestfold na samym południu Norwegii był najbardziej deszczowym październikiem od 1902 roku. W całym kraju pobito 22 rekordy opadów.

W przyszłości takie obfite opady mogą stać się poważnym zagrożeniem. Meteorolodzy prognozują, że do 2100 roku jesienią może padać nawet 14 procent więcej opadów przy takiej samej liczbie deszczowych dni. Odpływ wody w tym czasie ma wzrosnąć o około 27 procent. To spowoduje przyspieszoną erozję gleby, co z kolei przyczyni się do zwiększenia ryzyka gwałtownych powodzi i osuwisk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: W lipcu porwała ich burza. Uratowali ich w listopadzie

Czuć zmiany klimatu

- Zmiany klimatu odcisnęły swoje piętno we wszystkich zjawiskach pogodowych. Zmieniła się zarówno zwykła pogoda, jak i zjawiska ekstremalne - stwierdziła Gangstoe.

>>> CZYTAJ TEŻ: To już ostatni dzwonek na zmianę opon

Według wrześniowych analiz MET jesień w Norwegii ociepliła się od 1901 roku o 1,3 stopnia. Do końca stulecia te mogą stać się cieplejsze o kolejne 3,5 stopnia. Najbardziej odczuje to północ kraju, która już zaczyna się zmieniać - sezon śnieżny się skrócił, a mniejsza pokrywa śnieżna sprawia, że ziemia pochłania więcej światła słonecznego. W efekcie szybciej oraz trwalej się nagrzewa. Jesienią mogą pojawiać się pożary wrzosowisk oraz łąk. Zimy z kolei będą zaczynały się później

- Na wielu obszarach wybrzeża zima zniknie całkowicie. W niektórych miejscach jesień będzie przechodziła wprost w wiosnę - ostrzegła meteorolog MET Helga Therese Tilley Tajet.