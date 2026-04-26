Trzęsienie ziemi w Norwegii. "Wybiegłam na dwór w piżamie"

Trzęsienie ziemi w Norwegii w okolicach Oslo
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło: NOAA Science On a Sphere
Trzęsienie ziemi nawiedziło w niedzielę południowo-wschodnią Norwegię. Było najsilniejszym w tym regionie od lat. Wstrząsy były odczuwalne między innymi w Oslo, stolicy kraju. Jej mieszkańcy relacjonowali swoją reakcję na niespodziewane zdarzenie.

Trzęsienie ziemi zarejestrowano o godzinie 9.24 około 40 kilometrów na północny zachód od Oslo, w okolicach miasta Jessheim. Hipocentrum znajdowało się na głębokości około 10 kilometrów. Według norweskiej fundacji NORSAR, zajmującej się detekcją trzęsień ziemi w kraju, miało ono magnitudę 3,6. Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC) oceniło siłę wstrząsu na 3.

"Obudziłam się, bo całe mieszkanie się trzęsło"

Jak poinformował norweski nadawca publiczny NRK, wstrząsy były odczuwalne w Oslo, stolicy kraju. Poczuło je wielu pracowników stacji, której siedziba znajduje się w tym największym mieście Norwegii, a także mieszkańców okolicy.

- Wybiegłam na dwór w piżamie, bo myślałam, że garaż się zawalił. Spotkałam sąsiada i sprawdziliśmy garaż. Nie sądziłam, że doświadczymy tutaj czegoś takiego - relacjonowała Lise Brattvag, mieszkanka Oslo.

Podobne doświadczenia miała Anja Dahl. - To było przerażające, bo nie wiedziałam, że to trzęsienie ziemi. Obudziłam się, bo całe mieszkanie się trzęsło - opowiadała. Dodała, że jej mąż zaczął podejrzewać, że doszło do wstrząsów. Gdy włączył telewizję, jego przypuszczenia się potwierdziły.

Policja w Oslo przekazała, że jej funkcjonariusze badają, czy w wyniku trzęsienia ziemi doszło do poważniejszych zdarzeń. Nieco ponad pół godziny po zarejestrowaniu wstrząsów nie było informacji o rannych.

Źródło: EMSC

Najsilniejsze trzęsienie od lat

Początkowo NORSAR ustalił magnitudę trzęsienia na 3, potem na 3,3, a ostatecznie - na 3,6. Oznacza to, że niedzielne wstrząsy były najsilniejszymi w południowo-wschodniej Norwegii lat. W 2004 roku doszło do trzęsienia ziemi o sile 3,8, a poprzednie wstrząsy o magnitudzie 3,6 miały miejsce w 2013 roku.

Jak wyjaśnił NORSAR, Oslo i jego okolice są położone w rowie tektonicznym, który uformował się około 300 milionów lat temu. Skorupa ziemska w tym miejscu ma wiele uskoków i nawet niewielkie naprężenia mogą powodować ich ruchy. Większość trzęsień w Norwegii występuje na obszarach wokół tych uskoków.

Źródło: NRK, NORSAR

Źródło zdjęcia głównego: EMSC

Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Powieje silny wiatr
Cały kraj objęty alarmami
Prognoza
Piorun
Gdzie jest burza? Znów słychać grzmoty
Polska
Silny wiatr zerwał dach (powiat zamojski)
Coraz więcej skutków silnego wiatru. Tysiące odbiorców bez prądu
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniesie majówka
Prognoza
imageTitle
Sypie śnieg. Wasze zdjęcia i nagrania
Polska
Małe zachmurzenie, mało chmur, chmury
Zdradliwe błękitne niebo. "Proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno"
Prognoza
Silny wiatr, wichury
"Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"
Polska
Deszcz, chłodno, parasol
Czeka nas chłodny dzień z przelotnymi opadami
Polska
Indie zmagają się z ekstremalnym upałem
Ponad 45 stopni Celsjusza na termometrach. Upał rozlewa się po kraju
Świat
Opady deszczu ze śniegiem w nocy
W nocy może spaść śnieg z deszczem
Polska
Pożar na północy Japonii
Ewakuowano jedną trzecią populacji miasta. Trwa walka z pożarami
Świat
Prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wys. 1,5 km
Idzie zimno. A co z majówką?
Polska
Ochłodzenie
Uderzenie zimna spod bieguna. Co pokazuje prognoza pogody
Polska
Pożary w USA
"Nie ma sposobu, by zatrzymać ten pożar"
Świat
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
Malownicze miasto nad Wisłą. Powstało na opokach, marglach i wapieniach
Polska
Niedźwiedź brunatny
Ekspertka: niedźwiedź nie dąży do konfrontacji
Polska
Wiatr, pogoda, wietrznie
Silny wiatr obniży temperaturę odczuwalną
Prognoza
Uczestnicy eksperymentu SOLIS100
Sześć osób spędzi 100 dni w izolacji. Jedną z nich jest Polka
Nauka
Przymrozek, noc
Noc chłodna i wietrzna. Co przyniesie sobota
Prognoza
Meteoryt żelazny znaleziony w gminie Zadzim (województwo łódzkie)
Kosmiczna skała znaleziona pod Łodzią
Polska
Pożary trawią miasto Otsuchi w Japonii
Ewakuacja tysięcy ludzi. "Myślę tylko o tym, co mamy robić"
Świat
Deszcz ze śniegiem, deszcz, wiosna
Zmiana w pogodzie będzie radykalna
Prognoza
Kazimierz Dolny
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy aura nie przeszkodzi w świętowaniu
Prognoza
Tajemniczy złoty okaz z Zatoki Alaska
Znaleziono ją w oceanie i nikt nie wiedział, czym jest. Teraz rozwiązano zagadkę
Nauka
Mount Everest
Setki alpinistów utknęły pod Mount Everestem
Świat
Niedźwiedzica brunatna z młodym - zdj. ilustracyjne
Oko w oko z niedźwiedziem. Jak wyjść z tego cało
Polska
Jedno z tornad, które pojawiły się nad Oklahomą w nocy
Wirowało przez 40 minut. Skutki były tragiczne
Świat
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi na Krecie
Trzęsienie ziemi na wyspie lubianej przez Polaków
Świat
Silny wiatr
Będzie mocniej wiało
Prognoza
Mogadiszu, stolicę Somalii, nawiedziły powodzie
Woda zalewała ulice, wiatr zrywał dachy
Świat
