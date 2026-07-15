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Norwegia. Taki upał, że trzeba było schładzać płytę lotniska

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Strażacy polewają płytę lotniska wodą, Oslo, Norwegia
Strażacy polewają płytę lotniska, Oslo, Norwegia
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Upały nie ominęły chłodnej Skandynawii. Na lotnisku Oslo-Gardermoen w Norwegii, gdzie w środę temperatura wzrosła powyżej 30 stopni Celsjusza, czyli o 10 stopni powyżej normy dla tego roku, pracownicy polewali pas startowy wodą, aby go schłodzić.

Fala upałów dotarła do Skandynawii. Według danych Norweskiego Instytutu Meteorologicznego w środę po południu termometry pokazywały w Oslo 32 stopnie Celsjusza. Jeszcze cieplej było w miejscowości Nesbyen na północny zachód od stolicy - jak podała stacja NRK, o godzinie 16 zanotowano tam 34 st. C.

Ochrona przed uszkodzeniem

W środę na największym lotnisku w Norwegii Oslo-Gardermoen straż pożarna rozlała około 9 tysięcy litrów wody na kluczowych odcinkach pasa startowego oraz płyty lotniska, ponieważ rozgrzany asfalt mięknie pod ciężarem samolotów. Może to prowadzić do poważnych uszkodzeń nawierzchni, a w konsekwencji nawet do zagrożeń podczas startu, lądowania czy kołowania.

Kierownik służb ratowniczo-gaśniczych lotniska Ola Framstad powiedział, że strażacy spryskują pas startowy, aby zapobiec uszkodzeniu asfaltu przez pojazdy.

- Samoloty zawracają i skręcają przednie koła, a gdy nawierzchnia jest zbyt gorąca, powoduje to odkształcenia asfaltu – wyjaśnił. - Zaczęliśmy to robić w pierwszym sezonie letnim na lotnisku w 1999 roku, więc stosujemy tę praktykę już od kilku lat. W ostatnim roku robimy to coraz częściej - dodał.

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Działania nie opóźniają lotów

Lotnisko Oslo-Gardemoen ma zaplanowane w środę 304 loty. Upalna pogoda i działania strażaków nie wpływają jednak na czas odlotów czy przylotów, co nie generuje żadnych opóźnień w siatkach lotów.

Od 9 lipca na południowym wschodzie kraju obowiązuje żółte ostrzeżenie przed pożarami, które mogą być spowodowane upałami. W terenach objętych alertem znajdują się miasta i miejscowości takie jak Kristiansand, Oslo, Fagernes, Hamar i Tyrsil.

W kraju, który jest przyzwyczajony do radzenia sobie głównie z zimnem, takie warunki pogodowe stanowią spory problem. Sytuacja ta odzwierciedla sposób, w jaki Europa musi dostosować się do rosnących temperatur, które podsycają pożary lasów, powodują tysiące dodatkowych zgonów i wywierają coraz negatywnie wpływają na przystosowaną do chłodu infrastrukturę.

Redagowała ast

Źródło: Reuters, NRK, Airportinformation, Yr
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Tagi:
NorwegiaUpałStraż pożarnaLotnictwoOslo
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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