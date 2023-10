"Śnieżny chaos". Wiele wypadków, samochody wypadały z jezdni

Norweski serwis informacyjny Nattavisen napisał o "chaosie śnieżnym" w regionie Østlandet na południowym wschodzie kraju. Z dużymi utrudnieniami musieli liczyć się w poniedziałek kierowcy podróżujący trasą E18, biegnącą od miasta Kristiansand, przez Drammen, Oslo, do gminy Marker. W kierunku Oslo samochody ciężarowe utknęły na zaśnieżonej drodze. Niektórzy w kilkukilometrowych korkach stali przez ponad dwie godziny.

Policja w Oslo w poniedziałek rano zaapelowała do kierowców o dostosowanie jazdy do panujących warunków atmosferycznych, a do tych którzy w swoich autach nie zmienili opon na zimowe, o korzystanie z innych środków transportu. - Niestety wiele osób jeździ na letnich oponach - mówił Alexander Watson z policji.