Powódź w Norwegii. "Następne dwa do trzech dni będą krytyczne"

W wyniku intensywnych opadów deszczu zawaliła się część tamy na rzece Glomma w południowej Norwegii. Gwałtowna aura zmusiła do ewakuacji ponad tysiąc zagrożonych wodą mieszkańców.

W Norwegii doszło do rozległych powodzi i osunięć ziemi. Tama na rzece Glomma, która położona jest w południowej części kraju, częściowo pękła po ulewnych opadach. Niebezpieczna sytuacja spowodowała, że ewakuowano ponad tysiąc zagrożonych wodą mieszkańców - poinformowała w czwartek agencja AP powołując się na lokalne władze.

Woda wdarła się do elektrowni

Wcześniej norweskie władze rozważały wysadzenie części tamy w elektrowni wodnej Braskereidfoss, zakładając, że ograniczony, kontrolowany wybuch uwolni w bezpieczny sposób nadmiar wody. - Nim decyzja została podjęta, woda przedarła się przez konstrukcję - powiedział dziennikarzom rzecznik policji Fredrik Thomson. Gwałtownie wzbierająca woda przelała się przez zaporę i wdarła do elektrowni, powodując poważne uszkodzenia. Woda przelewała się przez zachodnią część tamy, rozerwała dwupasmową drogę i ogrodzenia biegnące przez szczyt tamy. - Specjaliści mają nadzieję, że teraz dojdzie do stopniowego wyrównania poziomu wody - dodał Thompson. Do zdarzenia doszło, gdy po awarii sieci energetycznej generatory zapory przestały działać i w rezultacie zawiódł automatyczny system, który powinien otworzyć wrota przeciwpowodziowe - powiadomił operator elektrowni Hafslund Eco.