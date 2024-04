Skutki zmian klimatycznych coraz mocniej odczuwają norweskie renifery, a razem z nimi ich hodowcy. Zimą coraz częściej pada deszcz, a gdy ziemię zaczyna pokrywać zamarzająca powłoka, zwierzęta nie mogą dostać się do pożywienia. - Wypas reniferów stał się trudny, bo warunki są bardziej wymagające - przyznaje hodowca Nils Mathis Sara.

Renifery zimą zwykle same znajdują sobie pożywienie. Przekopują się przez śnieg i w ten sposób trafiają na trawy, mchy czy porosty. W ciągu ostatnich lat zimy w Norwegii zaczęły stawać się coraz łagodniejsze. Coraz częściej zdarzają się opady deszczu. Woda, która spada na ziemię, zamarza, a gdy robi się chłodniej, powstaje warstwa lodu uniemożliwiająca reniferom dostanie się do pożywienia.

"Zwierzęta sobie nie radzą"

- Wypas reniferów stał się trudny, bo warunki są bardziej wymagające. Od jakichś 10 czy 15 lat pogoda jest mniej stabilna i stwarza nowe wyzwania związane z hodowlą reniferów - mówi Sara. Od lutego tego roku mężczyzna przemierza swoje pastwiska co drugi dzień, by rozsypywać na nich odżywczy granulat. To generuje koszty.