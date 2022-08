Rozważają uśpienie morsa z Oslo. Freya przyciąga tłumy gapiów, a to nie jest bezpieczne dla nikogo

Norweska Dyrekcja ds. Rybołówstwa ogłosiła w czwartek, że rozważa uśpienie morsicy Freyi, która od lipca przebywa w portowej dzielnicy Oslo. Władze wyjaśniają, że nierozważne zachowanie obserwujących zwierzę osób może doprowadzić do wypadku, a jedynym sposobem na jego uniknięcie może być eutanazja.

Wszystkiemu winne zaniedbania społeczne

Jako główne przyczyny tak drastycznego kroku wskazane zostały ​​zaniedbania społeczne i brak stosowania się do poleceń władz. Jak tłumaczy rzeczniczka prasowa organizacji Nadia Jdaini, odkąd Freya wprowadziła się do zatoki, doszło do wielu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji.