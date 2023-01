Śnieżyce, zamknięte drogi, problemy na lotniskach w Norwegii. Relacja Reportera 24

Intensywne opady śniegu są w piątek przyczyną trudnych warunków drogowych i wielu kolizji w Norwegii. Najtrudniejsza sytuacja panuje w południowej części kraju. - Pługi nie nadążają. Cały czas pada, przez co autobusy komunikacji miejskiej są opóźnione - przekazał w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 pan Marek, Polak mieszkający w miejscowości Saltnes.

Warunki do jazdy są tak niebezpieczne, że niektóre drogi na południu i północy Norwegii zostały w piątek zamknięte. Służby apelują, aby wybierać się w podróż, tylko jeżeli jest to konieczne. Przypominają, żeby dostosować prędkość pojazdu do panujących warunków i wyruszyć wcześniej, ponieważ podróż może zająć o wiele więcej czasu niż zazwyczaj. Na jezdniach pracują pługopiaskarki.