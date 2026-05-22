Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jedna ferma rybna, a jakby 25-tysięczne miasto. Raport o zanieczyszczeniach w Norwegii

|
Norwegia, ferma rybna
Łososie z hodowli dostały się do Pacyfiku. Możliwa katastrofa dla ekosystemu
Źródło wideo: Przemysław Kaleta | Fakty po południu
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Fermy rybne w Norwegii dostarczają do wód przybrzeżnych i Atlantyku dużych ilości zanieczyszczeń. Ilość azotu, jaka tam trafia, odpowiada ściekom produkowanym przez ponad 17 milionów ludzi - wynika z raportu opracowanego przez firmę Sunstone Institute.

Norwegia jest największym na świecie eksporterem hodowlanego łososia. W ubiegłym roku dzięki sprzedaży ryb i owoców morza zarobiła 175 miliardów norweskich koron (około 16 miliardów euro). Ten fakt czyni tę branżę najważniejszym sektorem gospodarki po przemyśle naftowym i gazowym. Z raportu opublikowanego na początku maja przez firmę Sunstone Institute wynika, że obecnie norweski przemysł rybny produkuje tyle odpadów, ile ludność sześciokrotnie większego kraju.

Ogromne ilości odpadów trafiają do wód

W raporcie napisano, że do wód przybrzeżnych trafiło ponad 75 tysięcy ton azotu. Wartość ta odpowiada ściekom produkowanym przez 17,2 miliona ludzi. Ponadto fermy rybne dostarczyły 13 tysięcy ton fosforu, czyli tyle, ile produkuje około 20 milionów ludzi. Do mórz trafiło też prawie 360 tysięcy ton węgla organicznego. Taką ilość tego zanieczyszczenia "produkuje" prawie 30 milionów ludzi.

- Norwegia to mały kraj liczący zaledwie 5,5 miliona mieszkańców, a ilość zanieczyszczeń, jakie generuje akwakultura - chodzi o fosfor, azot i węgiel organiczny - znacznie przewyższa liczbę ludności tego kraju - powiedziała Alexandra Pires Duro, analityczka danych w Sunstone Institute i autorka raportu

Z raportu wynika też, że tylko około 40 procent składników z paszy dla ryb hodowlanych przekłada się na wzrost ich masy ciała. Reszta, jak piszą eksperci z Sunstone Institute, trafia do morza jak na przykład niezjedzone resztki, dostarczając do wody azot, fosfor i węgiel organiczny. Dane z raportu wskazują, że jedna przeciętna ferma rybna średnio odpowiada emisjom miasta liczącego 25 tysięcy mieszkańców. W 2025 r. w Norwegii działało prawie tysiąc takich ferm.

Norwegia, ferma rybna
Norwegia, ferma rybna
Źródło zdjęcia: AdobeStock

Spadek tlenu w wodzie

Choć woda w wielu norweskich fiordach sprawia wrażenie krystalicznie czystej, badacze alarmują o rosnącym zanieczyszczeniu związanym z hodowlą ryb. Naukowiec z Norweskiego Instytutu Badań Wód (NIVA) André Staalstroem przyznał dziennikowi "VG", że pomiary z części norweskich fiordów pokazują wyraźny spadek poziomu tlenu w wodzie. - W Sognefjordzie, największym kontynentalnym fiordzie na świecie, dwie trzecie tego spadku można powiązać bezpośrednio ze wzrostem emisji substancji odżywczych z hodowli ryb - powiedział.

Według gubernatorki okręgu Vestland Liv Signe Navarsete, poziom tlenu w głębokich wodach spadł również w drugim co do długości fiordzie w Norwegii, Hardangerfjordzie. W marcu tego roku urzędnicy odrzucili dziewięć wniosków o pozwolenie na budowę ferm rybnych ze względu na wzrost emisji, jaki by to spowodowało. Tom Pedersen, doradca ds. środowiska w regionie, który był ekspertem w raporcie Sunstone Institute, stwierdził, że dane zawarte w analizie nie są zaskakujące.

- Największym problemem, z jakim borykaliśmy się w ciągu ostatnich kilku lat, jest to, że te wszystkie algi, plankton i cokolwiek innego obumierają, opadają na dno dna i ulegają rozkładowi, a ten proces wymaga tlenu - mówił - Ostatecznym rezultatem jest to, że poziom tlenu w fiordzie spada i spada - dodał.

Sunstone Institute to niezależny norweski ośrodek analityczno-badawczy zajmujący się polityką klimatyczną i środowiskową. Raport oparto na modelu TEOTIL3, rozwijanym przez Norwegian Institute for Water Research (NIVA).

map

Źródło: PAP, VG, NRK, Sunstone Institute
ZOBACZ TAKŻE:
53 min
pc
Gdzie jest granica? "Im jestem starszy, tym łatwiej mi powiedzieć 'nie'"
Monika Olejnik
36 min
pc
Lekceważymy, a potem jest zaskoczenie. Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?
TVN24
45 min
2111_atak_bokser
Był na imprezie, gdy to się stało. "Strach, którego w życiu nie znałem"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
NorwegiaRyby
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Proces Sebastiana M. Świadek: jechałem z nim 304 kilometry na godzinę
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Jedna z opiekunek się przyznała
WARSZAWA
wirus ebola shutterstock_1771923899
Epidemia eboli. Jest decyzja WHO
TVN24
Zbigniew Bogucki
Bogucki w prokuraturze. "To jest hucpa polityczna"
Filip Czerwiński
dziecko fotelik samochod shutterstock_1194839185
Dwulatka nie żyje. Media: ojciec zapomniał zawieźć ją do żłobka
TVN24
Łatwogang jedzie prżez Polskę
Niedawno poruszył cały kraj. Łatwogang wystartował z kolejną zbiórką
TVN24
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Z samochodu nic nie zostało. W bagażniku byli ludzie
TVN24
shutterstock_1329967172
Potężna kara dla popularnego banku. Jest decyzja KNF
BIZNES
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Samolot runął do oceanu, po latach wskazano winnych. "Spektakularny zwrot akcji"
TVN24
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem po ponad 10 latach
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie dziewięciolatki
TVN24
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
Hulajnogi elektryczne w Warszawie
66 wypadków w rok. Warszawa wprowadza restrykcje dla hulajnóg
WARSZAWA
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
TVN24
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
TVN24
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Burmistrz zapowiedział odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych
TVN24
Zatrzymanie, cudzoziemcy, straż graniczna
Wpuszczą "setki tysięcy migrantów"? Komu ma pomóc ta ustawa
Michał Istel
Najlepsze opony na deszcz
Najlepsze opony na deszcz - modele na mokre drogi
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Z SAFE "wyremontujemy tory Niemcom"? Im nie
FAŁSZZa środki z SAFE "wyremontujemy tory Niemcom". Serio?
Michał Istel
Calgary, największe miasto prowincji Alberta, Kanada
Bogata prowincja odłączy się od Kanady? Ogłoszono referendum
TVN24
11-latek potrącony przez auto w Gdyni
11-latek potrącony na pasach, miał zielone światło. Nagranie
TVN24
Donald Tusk
Tusk reaguje na decyzję Trumpa
TVN24
Gawkowski
"Najlepszy z możliwych finałów". Gawkowski pokazał dokument
TVN24
Komenda Miejska Policji przy ulicy Portowej w Gdyni
Budynek przejmą spadkobiercy, policjantów czeka przeprowadzka
TVN24
Pościg policyjny w Górze Kalwarii
Uciekał przed policją, uderzył w drzewo, a to przewróciło się na radiowóz
WARSZAWA
laboratorium ochrona maska przylbica shutterstock_1911024658
"Jesteśmy w pogotowiu". Polska reaguje na epidemię eboli
TVN24
Zderzenie pojazdów w miejscowości Koszajec
Dwie kolizje na A2 i korek
WARSZAWA
37-latek z Orzecha używał czapki z peruką, aby uniknąć sprawiedliwości
Czapka z peruką, podmienione tablice. Tankował i nie płacił
TVN24
Donald Trump
Trump nie pojawi się na ślubie syna? "Mam sprawę zwaną Iranem"
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom