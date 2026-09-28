Świat Nor'easter. Woda zalała ulice, ale odsłoniła tajemnicę sprzed ponad wieku Krzysztof Posytek |

Nor'easter odsłonił wrak statku z XIX wieku Źródło wideo: Nantucket Current/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Nantucket Current/2026 Cable News Network All Rights Reserved

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W weekend do północno-wschodniego wybrzeża USA dotarł nor'easter. Gwałtowna burza pozatropikalna, zwykle rozwijająca się późną jesienią lub zimą, tym razem przyniosła ulewy, wysokie fale i silny wiatr już pod koniec września, doprowadzając do licznych szkód.

Skutki nor'eastera. Ofiara śmiertelna i poważne zalania

Jak poinformował CNN, nor'easter przyczynił się do śmierci jednej osoby. To pracownik miejskiej administracji mieszkaniowej, na którego runęło drzewo. Poza tym cztery osoby, w tym dzieci, zostały ranne na placu zabaw, gdy silny wiatr zrzucił konar.

Jak podała agencja Associated Press, w niektórych częściach stanu New Jersey spadło ponad 100 litrów deszczu na metr kwadratowy. Zagrożenie stanowiły również wysokie fale, które zalewały nisko położone tereny przy każdym kolejnym przypływie. W rezultacie miejscami w New Jersey doszło do największych powodzi od blisko dekady. Woda zalała także okolicę Howard Beach w nowojorskiej dzielnicy Queens.

Silny wiatr łamał drzewa i słupy sieci energetycznej. Według danych serwisu PoweOutage.us w najgorszym momencie w niedzielę prądu nie miało ponad 100 tysięcy odbiorców. Ponadto burza zakłóciła komunikację lotniczą - tylko na lotnisku Logan w Bostonie do niedzielnego poranka odwołano ponad 250 lotów, a w całym kraju opóźnionych zostało ponad 2000 połączeń.

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Nor'easter doprowadził do zalań w okolicy Howard Beach w nowojorskiej dzielnicy Queens Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Burza odsłoniła fragmenty statku

Choć Nor'easter wywołał znaczne zniszczenia, przyczynił się także do ciekawego znaleziska. Jak poinformowało NBC News, na wybrzeżu wyspy Nantucket w stanie Massachusetts burza odsłoniła pozostałości statku. Zauważył je Jason Graziadei, redaktor lokalnej gazety "Nantucket Current".

Według Graziadeiego drewniane szczątki należą prawdopodobnie do statku Warren Sawyer, który rozbił się w pobliżu plaży Miacomet w 1884 roku. Po raz pierwszy fragmenty tej jednostki zauważył w 2022 r. jeden z mieszkańców Nantucket. Zbadali je eksperci z Rady ds. Podwodnych Zasobów Archeologicznych stanu Massachusetts, którzy stwierdzili, że najprawdopodobniej pochodzą one z Warrena Sawyera. Według sporządzonego przez nich raportu kolejne szczątki pojawiły się niedaleko na początku 2023 r.

- Z tego, co wiem, to pierwszy raz od przełomu 2022 i 2023 roku, kiedy fragment wraku wypłynął na powierzchnię. Oczywiście istnieje możliwość, że pochodzi on z innego wraku, ale biorąc pod uwagę lokalizację i wygląd, najprawdopodobniej jest to Warren Sawyer - powiedział Graziadei w rozmowie z NBC News.

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Amerykańska Narodowa Służba Pogodowa (NWS) prognozuje, że w nocy z niedzieli na poniedziałek lokalnego czasu (w poniedziałek rano w Polsce) nor'easter będzie stopniowo słabł. Synoptycy wciąż ostrzegają jednak przed możliwością lokalnych intensywnych opadów i powodzi podczas kolejnych przypływów.