Ta burza może "przejść do historii". Księżyc pogorszy sprawę
Nor'easter to gwałtowna burza pozatropikalna, tworząca się nad atlantyckim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Najczęściej pojawia się ona późną jesienią lub zimą, niosąc nawalne opady śniegu i deszczu. Jak przekazali meteorolodzy z portalu AccuWeather, w tym roku sezon zaczął się jednak dość wcześnie - pierwszy jesienny nor'easter zbliża się do Wschodniego Wybrzeża.
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"Nie wiemy, z jak gwałtowną burzą mamy do czynienia"
Pierwsze skutki burzy są już odczuwalne. W Karolinie Północnej wysokie fale wdarły się na autostradę stanową łączącą wyspy archipelagu Outer Banks. Departament transportu przekazał, że woda zmyła część chodnika, a przed ponownym otwarciem drogi konieczne będzie przeprowadzenie oceny szkód. W stanie Maryland pogoda zmusiła organizatorów do odwołania pierwszego dnia plażowego festiwalu muzycznego Oceans Calling.
Według prognoz nor'easter dotrze do aglomeracji Nowego Jorku w piątek po południu czasu lokalnego. Może on przynieść lokalne podmuchy wiatru o prędkości do 80-90 kilometrów na godzinę, szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców wyspy Long Island. Tam również spodziewane są nawalne opady deszczu do 130 litrów wody na metr kwadratowy oraz wysokie fale.
- Nie wiemy, z jak gwałtowną burzą mamy do czynienia. Budujemy nasypy z piasku, by woda nie zalała tuneli i przejść podziemnych - przekazał burmistrz miasteczka Oyster Bay na Long Island.
"Ta burza może przejść do historii"
Opady deszczu i wichury potrwają do poniedziałku, ale najtrudniejsze warunki pogodowe spodziewane są w nocy z piątku na sobotę. Sytuację pogorszyć ma pełnia Księżyca, za sprawą której przypływy będą szczególnie wysokie. Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzegała, że zalanych może zostać wiele dróg i nieruchomości. Szczególnie zagrożone są budynki usytuowane blisko wybrzeża.
- Ta burza może przejść do historii ze względu na niszczycielskie powodzie na wybrzeżu i poważną erozję plaż, zwłaszcza wzdłuż Long Island i wybrzeża Massachusetts - powiedział Jon Porter, meteorolog serwisu AccuWeather.
Silne ulewy prognozowane są w mieście Plymouth niedaleko Bostonu. W mieście trwają próby naprawy falochronu, przez który w tym tygodniu przebił się kamper. Władze rozstawiły specjalne bariery mające wzmocnić konstrukcję. Zachęcały również mieszkańców do zabezpieczenia domów, łodzi i aut oraz zgromadzenia zapasów na wypadek przerw w dostawach prądu i poważnych uszkodzeń dróg.
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