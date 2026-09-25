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Ta burza może "przejść do historii". Księżyc pogorszy sprawę

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Prognozowane podmuchy wiatru wzdłuż atlantyckiego wybrzeża USA w nocy z piątku na sobotę
Skutki burzy nor'easter na wyspach Outer Banks
Źródło wideo: NSDOT/Facebook
Źródło zdj. gł.: ventusky.com
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Nor'easter zmierza nad wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, niosąc ogromne opady deszczu i wysokie fale. Pierwsze skutki burzy odczuwalne były już w piątek, ale jej szczyt prognozowany jest na weekend. Pogoda ma szczególnie zagrażać dwóm metropoliom - Nowemu Jorkowi i Bostonowi.

Nor'easter to gwałtowna burza pozatropikalna, tworząca się nad atlantyckim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Najczęściej pojawia się ona późną jesienią lub zimą, niosąc nawalne opady śniegu i deszczu. Jak przekazali meteorolodzy z portalu AccuWeather, w tym roku sezon zaczął się jednak dość wcześnie - pierwszy jesienny nor'easter zbliża się do Wschodniego Wybrzeża.

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"Nie wiemy, z jak gwałtowną burzą mamy do czynienia"

Pierwsze skutki burzy są już odczuwalne. W Karolinie Północnej wysokie fale wdarły się na autostradę stanową łączącą wyspy archipelagu Outer Banks. Departament transportu przekazał, że woda zmyła część chodnika, a przed ponownym otwarciem drogi konieczne będzie przeprowadzenie oceny szkód. W stanie Maryland pogoda zmusiła organizatorów do odwołania pierwszego dnia plażowego festiwalu muzycznego Oceans Calling.

Według prognoz nor'easter dotrze do aglomeracji Nowego Jorku w piątek po południu czasu lokalnego. Może on przynieść lokalne podmuchy wiatru o prędkości do 80-90 kilometrów na godzinę, szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców wyspy Long Island. Tam również spodziewane są nawalne opady deszczu do 130 litrów wody na metr kwadratowy oraz wysokie fale.

- Nie wiemy, z jak gwałtowną burzą mamy do czynienia. Budujemy nasypy z piasku, by woda nie zalała tuneli i przejść podziemnych - przekazał burmistrz miasteczka Oyster Bay na Long Island.

"Ta burza może przejść do historii"

Opady deszczu i wichury potrwają do poniedziałku, ale najtrudniejsze warunki pogodowe spodziewane są w nocy z piątku na sobotę. Sytuację pogorszyć ma pełnia Księżyca, za sprawą której przypływy będą szczególnie wysokie. Narodowa Służba Pogodowa (NWS) ostrzegała, że zalanych może zostać wiele dróg i nieruchomości. Szczególnie zagrożone są budynki usytuowane blisko wybrzeża.

- Ta burza może przejść do historii ze względu na niszczycielskie powodzie na wybrzeżu i poważną erozję plaż, zwłaszcza wzdłuż Long Island i wybrzeża Massachusetts - powiedział Jon Porter, meteorolog serwisu AccuWeather.

Silne ulewy prognozowane są w mieście Plymouth niedaleko Bostonu. W mieście trwają próby naprawy falochronu, przez który w tym tygodniu przebił się kamper. Władze rozstawiły specjalne bariery mające wzmocnić konstrukcję. Zachęcały również mieszkańców do zabezpieczenia domów, łodzi i aut oraz zgromadzenia zapasów na wypadek przerw w dostawach prądu i poważnych uszkodzeń dróg.

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Źródło: CNN, NWS, AccuWeather, The Weather Channel, Boston25 News
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Tagi:
USAburzeulewy
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