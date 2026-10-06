Świat Przekroczył linię zmiany daty i stał się tajfunem. Wędrówka Nolo trwa Damian Dziugieł |

Hawaje szykują się na nadejście huraganu Nolo Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: NASA Worldview

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Niedawno w pobliżu Hawajów szalał huragan Nolo. W niedzielę 4 października żywioł przekroczył linię zmiany daty, czyli umowną granicę na mapie stref czasowych, przebiegającą głównie wzdłuż południka 180 stopni. Fakt ten oznacza, że Nolo przestał być nazywany huraganem i od tego momentu określa się go jako tajfun.

Był huraganem, stał się tajfunem

Klasyfikacja nazw cyklonów tropikalnych zależy od tego, w jakim rejonie geograficznym się znajdują. Burze tropikalne ulokowane w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego nazywane są huraganami, natomiast żywioły przemierzające zachodnią część akwenu - tajfunami.

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Nolo zniknął z mapy amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów Źródło zdjęcia: nhc.noaa.gov

Długa wędrówka

Jak przekazał amerykański portal AccuWeather, Nolo zaczął swoją wędrówkę jako depresja tropikalna 13 września u wybrzeży Meksyku, ale dwa dni później uległ rozproszeniu. Żywioł odrodził się 23 września, następnie jako huragan przeszedł na południe od Hawajów, przynosząc powodzie i przerwy w dostawie prądu w niektórych częściach tego amerykańskiego stanu.

Następnie w poniedziałek 28 września Nolo wzmocnił się, osiągając czwartą kategorię w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. We wtorek 6 października żywiołowi towarzyszył wiatr wiejący z prędkością do 194 kilometrów na godzinę.

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- W miarę przemieszczania się na zachód do czwartku burza będzie stopniowo tracić na sile - przekazał Jason Nicholls, meteorolog AccuWeather.

Co wydarzy się dalej? Według eksperta w piątek i w weekend Nolo zmieni kierunek na północny, a następnie na północno-wschodni. To oznacza, że nie stanowi poważnego zagrożenia dla lądu i przejdzie w znacznej odległości od wschodniego wybrzeża Japonii.

Nolo na zdjęciu satelitarnym z 5 października Źródło zdjęcia: NASA Worldview