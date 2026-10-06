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Przekroczył linię zmiany daty i stał się tajfunem. Wędrówka Nolo trwa

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Nolo na zdjęciu satelitarnym z 5 października
Hawaje szykują się na nadejście huraganu Nolo
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: NASA Worldview
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Huragan Nolo stał się tajfunem. Stało się tak dlatego, że żywioł przekroczył linię zmiany daty i wkroczył na zachodnią część Oceanu Spokojnego. Nolo od dłuższego czasu przemieszcza się po tym ogromnym akwenie. W pewnym momencie pojawił się w rejonie Hawajów, gdzie przyniósł ulewy i powodzie.

Niedawno w pobliżu Hawajów szalał huragan Nolo. W niedzielę 4 października żywioł przekroczył linię zmiany daty, czyli umowną granicę na mapie stref czasowych, przebiegającą głównie wzdłuż południka 180 stopni. Fakt ten oznacza, że Nolo przestał być nazywany huraganem i od tego momentu określa się go jako tajfun.

Był huraganem, stał się tajfunem

Klasyfikacja nazw cyklonów tropikalnych zależy od tego, w jakim rejonie geograficznym się znajdują. Burze tropikalne ulokowane w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego nazywane są huraganami, natomiast żywioły przemierzające zachodnią część akwenu - tajfunami.

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Nolo zniknął z mapy amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów
Nolo zniknął z mapy amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów
Źródło zdjęcia: nhc.noaa.gov

Długa wędrówka

Jak przekazał amerykański portal AccuWeather, Nolo zaczął swoją wędrówkę jako depresja tropikalna 13 września u wybrzeży Meksyku, ale dwa dni później uległ rozproszeniu. Żywioł odrodził się 23 września, następnie jako huragan przeszedł na południe od Hawajów, przynosząc powodzie i przerwy w dostawie prądu w niektórych częściach tego amerykańskiego stanu.

Następnie w poniedziałek 28 września Nolo wzmocnił się, osiągając czwartą kategorię w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. We wtorek 6 października żywiołowi towarzyszył wiatr wiejący z prędkością do 194 kilometrów na godzinę.

Nolo na Pacyfiku. Jakie będą jego dalsze losy

- W miarę przemieszczania się na zachód do czwartku burza będzie stopniowo tracić na sile - przekazał Jason Nicholls, meteorolog AccuWeather.

Co wydarzy się dalej? Według eksperta w piątek i w weekend Nolo zmieni kierunek na północny, a następnie na północno-wschodni. To oznacza, że nie stanowi poważnego zagrożenia dla lądu i przejdzie w znacznej odległości od wschodniego wybrzeża Japonii.

Nolo na zdjęciu satelitarnym z 5 października
Nolo na zdjęciu satelitarnym z 5 października
Źródło zdjęcia: NASA Worldview
Źródło: AccuWeather, tvnmeteo.pl, JTWC, AP
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Tagi:
Huragany, tajfuny, cyklonyHawajepogoda
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