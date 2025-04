Niezwykły przelot kosmicznej skały. Na kilka sekund noc zamieniła się w dzień

Ogromny bolid pojawił się nad brazylijskim stanem Rio Grande do Sul. Według lokalnych ekspertów mógł to być największy zarejestrowany meteor w tym regionie. Obecnie trwają poszukiwania jego szczątków.

Zdaniem lokalnych ekspertów mógł to być największy zarejestrowany meteor w tym regionie, a jego szczątki najprawdopodobniej znajdują się na terenie stanu. Pochodzenie ciała niebieskiego nie jest znane.

Czym jest bolid

Bolid to niezwykle jasny meteor. Powstaje poprzez wejście w atmosferę obiektu o wielkości kilku centymetrów i więcej. W tym czasie jego powierzchnia nagrzewa się do kilku tysięcy stopni Celsjusza, co powoduje spalanie widoczne w postaci efektownej smugi na niebie.