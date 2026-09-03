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Nieznośny skwar wrócił do Hiszpanii. "Mam już absolutnie dość tego upału"

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Na początku września do Hiszpanii wrócił upał
Na początku września do Hiszpanii wrócił upał
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
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Początek września przyniósł w Hiszpanii nieznośny upał. W czwartek temperatura przekroczyła w części kraju 40 stopni Celsjusza, a kolejne dni mają być równie gorące. W wielu miejscach odpocząć od skwaru nie będzie się dało nawet w nocy.

W ostatnich dniach sierpnia Hiszpanie mogli nieco odpocząć od upału. Wytchnienie nie potrwało jednak długo, bo już na początku września skwar powrócił - i to z niebywałą siłą. Wszystko za sprawą kopuły ciepła, czyli rozległego wyżu, który "zamyka" gorące powietrze przy ziemi.

Hiszpania. Ponad 40 stopni w dzień

W czwartek hiszpańska agencja meteorologiczna (AEMET) wydała ostrzeżenia przed upałem w większości kraju. Najgoręcej było na południowym zachodzie, gdzie w czwartek obowiązywały pomarańczowe, a miejscami nawet czerwone alerty. Lokalnie temperatura przekroczyła 40 stopni Celsjusza.

Według AEMET bardzo gorący ma być również piątek. Tego dnia najwyższa temperatura jest spodziewana w południowej, środkowej i północno-wschodniej części kraju, sięgając 40 st. C, a miejscami na południowym zachodzie przekraczając tę wartość. Hiszpańscy synoptycy zamierzają ostrzegać przed upałem także w sobotę.

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Noce nie dają wytchnienia od upału

Nie zapowiada się na to, by Hiszpanie odpoczęli od nieznośnego skwaru w nocy. Według Samuela Bienera, synoptyka serwisu Meteored cytowanego przez gazetę "20 minutos", w części Andaluzji i wybrzeża Morza Śródziemnego oraz na Balearach i Wyspach Kanaryjskich temperatura nie spadnie po zmroku poniżej 25 st. C. Oznacza to noce tropikalne.

Niektórzy mieszkańcy nie mogą znieść powrotu nieznośnego skwaru. - Wychodzę, kiedy tylko się da, o zmierzchu albo bardzo wcześnie rano. Ale to nie ma znaczenia, bo jest gorąco zarówno w dzień, jak i w nocy! Mam już absolutnie dość tego upału - narzekała jedna z mieszkanek Saragossy, miasta w północno-wschodniej Hiszpanii.

Źródło: AEMET, LaSexta, 20 minutos
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Tagi:
UpałHiszpania
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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