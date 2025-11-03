Logo TVN24
Świat

Niespodziewanie pojawiły się przy brzegu. Nie mogli się ich pozbyć

|
Na wybrzeżu Connecticut utknęły dwie duże barki
Na wybrzeżu Connecticut utknęły dwie duże barki
U wybrzeży amerykańskiego stanu Connecticut pojawiły się dwie tajemnicze barki. Z powodu niekorzystnej pogody służby miały problem z ich usunięciem.

W piątek na wybrzeżu w mieście West Haven w amerykańskim stanie Connecticut niespodziewanie pojawiły się dwie ponad 40-metrowe barki. Według Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych miały się one uwolnić z cum w znajdującym się nieopodal mieście New Haven. Doszło do tego podczas czwartkowej burzy wywołanej przez pozostałości huraganu Melissa. Najpierw woda zniosła barki na wschód, na plażę Woodmont w pobliskim Milford, a później w piątek na zachód, do West Haven.

- To trochę straszne, mamy Halloween. To tajemniczy statek. Trzeba po prostu zachować ostrożność, bo znajduje się w pobliżu czyichś podwórek - mówiła w piątek o jednej z barek w rozmowie z lokalną stacją Dorinda Borer, burmistrzyni West Haven.

Dwa statki pojawiły się przy brzegu

W sobotę rano służby próbowały usunąć barki, ale niekorzystna pogoda pokrzyżowała im plany.

- Przypływ był niższy niż zwykle z powodu silnego wiatru wiejącego z zachodu, który utrudniał wyciągnięcie barek zgodnie z planem. O godzinie 20 w sobotę przypływ był podobny do porannego i nie wystarczy wody, aby wyciągnąć barki - powiedział w sobotę wieczorem Sydney Phoenix, rzecznik Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych. Dodał, że barki są puste i nie stwierdzono zanieczyszczenia.

Na wybrzeżu Connecticut utknęły dwie duże barki
Na wybrzeżu Connecticut utknęły dwie duże barki
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Do trzech razy sztuka

W niedzielę rano służby przystąpiły do kolejnej próby usunięcia jednostek, która tym razem zakończyła się sukcesem. Według Rafaela Zayasa, szefa straży pożarnej West Shore, puste barki zostały pomyślnie usunięte około godziny 7.30 przez firmę żeglugową Buchanan Marine z siedzibą w New Haven.

- Dzisiaj przypływ był na tyle wysoki, że mogliśmy je bezpiecznie przetransportować - dodał Zayas.

Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mieli płynąć na Bermudy. Trafili na zimną północ

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: WFSB, New Haven Register

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
