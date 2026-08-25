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Niepokojący rekord temperatury oceanów. Naukowcy biją na alarm

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Ocean
Skutki El Nino odczuwają mieszkańcy całego świata
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Europejski program obserwacji Ziemi Copernicus poinformował, że w minioną sobotę temperatura wód powierzchniowych oceanów sięgnęła 21,1 stopnia Celsjusza. To "absolutny rekord dzienny", który jest alarmujący.

Jak zaznaczono w komunikacie Copernicusa, ta temperatura jest szczególnie niepokojąca ze względu na nietypowy moment jej wystąpienia. Globalne temperatury oceanów "zazwyczaj osiągają najwyższy poziom w marcu i kwietniu", czyli pod koniec lata na półkuli południowej, gdzie znajduje się największa część światowych oceanów.

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- To kolejny wyraźny sygnał, że ocean podlega coraz większemu obciążeniu - oceniła Samantha Burgess z programu Copernicus. Dodała też, że, wraz ze wzrostem temperatury oceanów rośnie zagrożenie dla ekosystemów morskich i społeczności nadbrzeżnych.

Eksperci zwracają uwagę, że coraz cieplejsze wody oceaniczne mogą sprzyjać występowaniu bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych. "Cieplejszy ocean dostarcza do atmosfery więcej ciepła i wilgoci, co może nasilić opady i burze" - podkreślono w komunikacie.

Wpływ człowieka

Za jeden z najważniejszych czynników odpowiadających za ocieplanie się powierzchni oceanów Copernicus uznaje "gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze". Dotychczas najwyższą wartość temperatury powierzchniowej wód odnotowano w marcu 2024 roku i wynosiła ona 21,09 stopnia.

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Źródło: PAP
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Tagi:
El Nino i La NinaMorza i oceany
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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