Świat Niepokojący rekord temperatury oceanów. Naukowcy biją na alarm Matylda Dziechcińska |

Skutki El Nino odczuwają mieszkańcy całego świata Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak zaznaczono w komunikacie Copernicusa, ta temperatura jest szczególnie niepokojąca ze względu na nietypowy moment jej wystąpienia. Globalne temperatury oceanów "zazwyczaj osiągają najwyższy poziom w marcu i kwietniu", czyli pod koniec lata na półkuli południowej, gdzie znajduje się największa część światowych oceanów.

- To kolejny wyraźny sygnał, że ocean podlega coraz większemu obciążeniu - oceniła Samantha Burgess z programu Copernicus. Dodała też, że, wraz ze wzrostem temperatury oceanów rośnie zagrożenie dla ekosystemów morskich i społeczności nadbrzeżnych.

Eksperci zwracają uwagę, że coraz cieplejsze wody oceaniczne mogą sprzyjać występowaniu bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych. "Cieplejszy ocean dostarcza do atmosfery więcej ciepła i wilgoci, co może nasilić opady i burze" - podkreślono w komunikacie.

Wpływ człowieka

Za jeden z najważniejszych czynników odpowiadających za ocieplanie się powierzchni oceanów Copernicus uznaje "gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze". Dotychczas najwyższą wartość temperatury powierzchniowej wód odnotowano w marcu 2024 roku i wynosiła ona 21,09 stopnia.

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