Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Niemiecki wspinacz zginął w Himalajach

|
Szczyt Ama Dablam
Mount Everest
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wspinacz z Niemiec zginął w poniedziałek w Himalajach. Mężczyzna był w trakcie schodzenia ze szczytu Ama Dablam, gdy nagle stracił kontakt ze swoim przewodnikiem. Ratownicy odnaleźli jego ciało około 1700 metrów poniżej miejsca, w którym zaginął.

Jak podał nepalski portal informacyjny "The Tourism Times", 57-letni niemiecki wspinacz brał udział w wyprawie na górę Ama Dablam (6814 metrów nad poziomem morza). Wraz z przewodnikiem zdobył szczyt w niedzielę. Wieczorem mężczyźni dotarli do obozu III na wysokości około 6200 m n.p.m., w którym zdecydowali się przenocować.

Na chwilę odłączył się od przewodnika

Do wypadku doszło w poniedziałek rano. Wspinacz przygotowywał się do zejścia do niżej położonego obozu. Przewodnik na kilka minut go opuścił, by oddać śpiwór pożyczony od innych himalaistów. Gdy wrócił w umówione miejsce, zobaczył, że mężczyzna zniknął.

Szczyt Ama Dablam
Szczyt Ama Dablam
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Na poszukiwania 57-latka wysłani zostali ratownicy, wezwano także śmigłowiec. Po kilku godzinach służby odnalazły ciało mężczyzny. Jak podały lokalne media, spadł on około 1700 metrów w dół zbocza. Na nogach nie miał raków.

Przedstawiciel biura turystycznego Real Himalaya Nepal, które zorganizowało wyprawę, przekazał agencji informacyjnej Reuters, że ciało wspinacza ‌zostanie przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Katmandu w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.

"Matterhorn Himalajów"

Góra Ama Dablam leży niedaleko Mount Everestu. Przez swoje ostre krawędzie czasami nazywana jest "Matterhornem Himalajów". To nawiązanie do alpejskiego szczytu Matterhorn, leżącego na pograniczu Włoch i Szwajcarii, którego kształt uznawany jest za symbol gór. Według "The Tourism Times", w tym sezonie na Ama Dablam próbowało wspiąć się ponad 200 osób.

Źródło: Reuters, The Tourism Times
Udostępnij:
Tagi:
Himalaje
Czytaj także:
Cyklon Arnab zbliża się do Indii
Nadchodzi Arnab. Będą ewakuować ponad pół miliona osób
Świat
Wszystkich Świętych, znicz, liście, pogoda
Pogoda na Wszystkich Świętych. Kto powinien zabrać na cmentarz parasol
Prognoza
Czarnowron podczas testu szybkości podejmowania decyzji
Wrony podejmują decyzje szybciej niż ludzie
Nauka
Mewa czy rybitwa? Gość specjalny na antenie TVN24
"Zobacz, jak wieje, jak mu tam piórka na kuperku podwiewa"
Polska
Zalane ulice miasteczka Hvide Sande w Danii
Burza szalała od Szkocji po Bałtyk. Nie żyją dwie osoby
Świat
Niedźwiedź brunatny w słowackich Tatrach - zdj. przykładowe
Polski turysta ranny w Tatrach. Uciekał przed niedźwiedziem
Świat
Silny wiatr
Silny wiatr w części kraju. IMGW ostrzega
Polska
Sztorm
Boelo dotarła do Norwegii. Paraliż ruchu promów i przerwy w dostawach prądu
Świat
Woda cofnęła się w niedzielę w Świnoujściu
Niezwykły widok na plaży w Świnoujściu
Polska
Zjawisko iryzacji w Bochni
Tęczowa poświata w chmurach nad Polską. Co to za zjawisko
Polska
Wichury w Polsce. Drzewo spadło na samochody w Kłopotowie
Połamane drzewa, konary na samochodach. Wietrzna niedziela w Polsce
Polska
Deszczowa aura w Liverpoolu
Czerwone alarmy w Niemczech, brak prądu na Wyspach
Świat
Prognoza zachmurzenia i opadów na godz. 14
Deszczowa strefa przejdzie przez Polskę. Widać to na mapach
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: początek listopada odwróci bieg wydarzeń
Prognoza
Silny wiatr
RCB ostrzega przed groźną pogodą
Polska
Pająk Joro (Trichonephila clavata) - zdj. poglądowe
Pająki potrafią "latać" na kilkaset kilometrów
Ciekawostki
zegar czas kalendarz shutterstock_2749353259
Tej nocy pośpimy godzinę dłużej
Ciekawostki
Champi przyniósł silny wiatr i deszcz w Tajpej
Ponad 600 rannych po przejściu tajfunu. Żywioł idzie na kolejny kraj
Świat
Silny wiatr w New Brighton niedaleko Liverpoolu
W Irlandii odwołano loty, w Szkocji kursy pociągów. Wszystko przez kolejną burzę
Świat
Deszcz, wiatr, jesień
Efekt fenowy i cyklon Manja. Pogoda w Polsce będzie niespokojna
Prognoza
W Holandii sezon ogrodniczy dalej trwa
Rośliny w Holandii zachowują się, jakby była wiosna
Świat
Jesień, silny wiatr
Czekają nas dwa dni z silnym wiatrem. IMGW planuje ostrzegać te części kraju
Prognoza
Idzie deszcz. Prognoza na niedzielę Tomasza Wasilewskiego
Czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Tomasz Wasilewski rysuje prognozę
Prognoza
Huragan Vance
Po Pacyfiku sunie huragan Vance. Jest ryzyko, że powstaną prądy wsteczne
Świat
Altocumulus lenticularis nad Bystrzycą Kłodzką (23.10.2026)
Chmura przypominająca migdał zawisła na polskim niebie
Polska
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Włoch
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Włoch. Mieszkańcy wybiegali na ulice
Świat
Wiatr, silny wiatr, wichury
Silny wiatr w części kraju. Tutaj możliwe są alarmy
Prognoza
Austen we Francji
Załamanie pogody we Francji. Setki tysięcy odbiorców bez prądu
Świat
jesien liscie deszcz shutterstock_2502492827
Pogoda na weekend. Ten dzień będzie wyjątkowo deszczowy
Prognoza
Austen w Wielkiej Brytanii
Pierwsza burza w tym sezonie uderzyła. W prognozach już widać kolejną
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom