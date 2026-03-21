Topnienie lodowców przyspiesza. Do 2100 roku Szwajcaria może stracić je wszystkie

W piątek rozpoczęto demontaż wyciągu narciarskiego na lodowcu Schneeferner, który położony jest w paśmie Wettersteingebirge w Alpach Bawarskich (na granicy Niemiec i Austrii). Otwarty w 1967 roku wyciąg orczykowy był nieczynny przez ostatnie dwie zimy. - Lodowce w Bawarii topnieją, ponieważ nie są już w stanie przetrwać zmian klimatu - powiedział w rozmowie z francuską agencją informacyjną AFP Christoph Mayer, glacjolog z Bawarskiej Akademii Nauk.

Wyciąg na lodowcu został zamknięty

Demontaż rozpoczął się od rozcinania lin wyciągu za pomocą materiałów wybuchowych. Christophe Mayer powiedział, że coraz trudniej było zagwarantować stabilność słupów, na których wspierała się konstrukcja. To z kolei wynikało z cofania się lodowca. - Zbocze stało się znacznie bardziej strome i z tego powodu utrzymanie wyciągu nie jest już technicznie możliwe - tłumaczył glacjolog.

Schneeferner to szczyt o wysokości 2874 metrów nad poziomem morza, na którym znajdował się stok. Sąsiaduje on z Zugspitze (2962 m n.p.m.), najwyższą górą Niemiec, na którą można wjechać kolejką linową.

W Bawarii są jeszcze cztery miejsca, które spełniają kryteria lodowców: północna część Schneeferner i Hoellentalferner w tym samym paśmie górskim oraz lodowce Watzmann (2713 m) i Blaueis (2607 m) w paśmie Berchtesgaden.

Topnienie lodowców

Wilfried Hagg, badacz z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Monachium, zauważył, że w ciągu ostatnich dwóch lat niemieckie lodowce straciły jedną czwartą swojej powierzchni. Winne są temu zmiany klimatu i rosnąca średnia temperatura na Ziemi. Ponadto w jego opinii Watzmann i Blaueis "wkrótce znikną, prawdopodobnie w tym lub przyszłym roku". Według danych unijnego centrum obserwacji klimatu Copernicus, ostatnie trzy lata były najcieplejsze w historii pomiarów na całym świecie. Według czasopisma naukowego "Earth System Science Data", od 2014 do 2025 stopnieniu uległo około 41 procent całkowitej powierzchni lodowców na świecie, szczególnie na Alasce, w zachodniej części Ameryki Północnej oraz w Europie Środkowej. W sobotę, w celu zwrócenia uwagi na szybkie topnienie lodowców oraz na ich ochronę jako kluczowych rezerwuarów słodkiej wody i rolę w ekosystemie, po raz drugi obchodzony będzie Światowy Dzień Lodowców UNESCO.

Opracowała Anna Bruszewska