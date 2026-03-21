Zmiany klimatu zamknęły wyciąg narciarski w Alpach Bawarskich

Rozpoczęto demontaż wyciągu narciarskiego na lodowcu Schneeferne
Topnienie lodowców przyspiesza. Do 2100 roku Szwajcaria może stracić je wszystkie
Źródło: Michalina Czepita/Fakty po Południu TVN24
Zamknięto wyciąg narciarski na lodowcu Schneeferner w Alpach Bawarskich. Wszystko przez zmiany klimatu, które doprowadziły do topnienia lodowca.

W piątek rozpoczęto demontaż wyciągu narciarskiego na lodowcu Schneeferner, który położony jest w paśmie Wettersteingebirge w Alpach Bawarskich (na granicy Niemiec i Austrii). Otwarty w 1967 roku wyciąg orczykowy był nieczynny przez ostatnie dwie zimy. - Lodowce w Bawarii topnieją, ponieważ nie są już w stanie przetrwać zmian klimatu - powiedział w rozmowie z francuską agencją informacyjną AFP Christoph Mayer, glacjolog z Bawarskiej Akademii Nauk.

Wyciąg na lodowcu został zamknięty

Demontaż rozpoczął się od rozcinania lin wyciągu za pomocą materiałów wybuchowych. Christophe Mayer powiedział, że coraz trudniej było zagwarantować stabilność słupów, na których wspierała się konstrukcja. To z kolei wynikało z cofania się lodowca. - Zbocze stało się znacznie bardziej strome i z tego powodu utrzymanie wyciągu nie jest już technicznie możliwe - tłumaczył glacjolog.

Schneeferner to szczyt o wysokości 2874 metrów nad poziomem morza, na którym znajdował się stok. Sąsiaduje on z Zugspitze (2962 m n.p.m.), najwyższą górą Niemiec, na którą można wjechać kolejką linową.

W Bawarii są jeszcze cztery miejsca, które spełniają kryteria lodowców: północna część Schneeferner i Hoellentalferner w tym samym paśmie górskim oraz lodowce Watzmann (2713 m) i Blaueis (2607 m) w paśmie Berchtesgaden.

Topnienie lodowców

Wilfried Hagg, badacz z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Monachium, zauważył, że w ciągu ostatnich dwóch lat niemieckie lodowce straciły jedną czwartą swojej powierzchni. Winne są temu zmiany klimatu i rosnąca średnia temperatura na Ziemi. Ponadto w jego opinii Watzmann i Blaueis "wkrótce znikną, prawdopodobnie w tym lub przyszłym roku". Według danych unijnego centrum obserwacji klimatu Copernicus, ostatnie trzy lata były najcieplejsze w historii pomiarów na całym świecie. Według czasopisma naukowego "Earth System Science Data", od 2014 do 2025 stopnieniu uległo około 41 procent całkowitej powierzchni lodowców na świecie, szczególnie na Alasce, w zachodniej części Ameryki Północnej oraz w Europie Środkowej. W sobotę, w celu zwrócenia uwagi na szybkie topnienie lodowców oraz na ich ochronę jako kluczowych rezerwuarów słodkiej wody i rolę w ekosystemie, po raz drugi obchodzony będzie Światowy Dzień Lodowców UNESCO.

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: PAP, AFP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANNA SZILAGYI

Temat: Ocieplenie klimatu

Czytaj także:
Przymrozki, zimno, mróz
Przymrozki. Jednego dnia alarmy mogą objąć prawie cały kraj
Prognoza
Ogrzewanie winorośli podczas przymrozków w winnicy Turnau w Baniewicach, 23.04.2024
Przychodzi coraz wcześniej. Tak rozhuśtały ją zmiany klimatu
Agnieszka Stradecka
Hawaje
120-letnia tama może się zawalić. Zarządzono ewakuację
Świat
Zorza nad Dębkami (Pomorskie)
Zorza polarna. Niezwykłe zjawisko na waszych zdjęciach
Polska
Pochmurny, chłodny dzień
Kalendarzowa wiosna przywita nas chłodem
Prognoza
Letnie temperatury na plaży Manhattan w Los Angeles, 17.03.2026
"Kopuła ciepła" nad krajem. Ponad 40 stopni na koniec zimy
Świat
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
Nocą miejscami możliwy jest deszcz ze śniegiem
Prognoza
Opady śniegu na Teneryfie po przejściu burzy Therese
Burza na Wyspach Kanaryjskich. Sypnęło śniegiem
Świat
Deszcz, deszczowo, wiosna
Zmiana pogody. W prognozach widać obfity deszcz
Prognoza
Wiosna, kwiaty
Mamy astronomiczną wiosnę
Ciekawostki
Cyklon
"Nie sądzę, żeby na jakimkolwiek drzewie pozostał choć jeden liść"
Świat
Jak odróżnić alergię od przeziębienia?
Quiz na pierwszy dzień wiosny
TVN24
Misja Proba-3 - wizualizacja
"IT'S ALIVE! Zadzwonił do domu". Wielka radość polskich badaczy
Nauka
Chmury, deszcz
Front nad Polską. Gdzie będzie padać
Prognoza
Przymrozki
Przymrozki. Ostrzeżenia IMGW w dziewięciu województwach
Prognoza
Deszcz, wiosna, bazie, wierzba
To będzie pochmurny dzień, lokalnie spadnie deszcz
Prognoza
Żubry przechodziły przez drogę na Podlasiu
"Takie stado zawsze robi wrażenie". Nagranie
Polska
Górski krajobraz w Parku Narodowym Torres del Paine (Chile)
Turysta z Polski musi zapłacić 60 tysięcy złotych kary
Świat
Przymrozki noc
Noc pod znakiem chmur i opadów, miejscami na minusie
Prognoza
Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Ponad 300 kilometrów na godzinę. Potężny cyklon coraz bliżej lądu
Świat
opos
Wybierał maskotkę na lotnisku. Nagle oczy jednej z nich zaczęły się poruszać
Świat
Deszcz, chłodno, parasol
Wyż przegra z niżami. Przed nami zmiana w pogodzie
Prognoza
epa12831002_2
Samolot specjalny wysłany na Bliski Wschód po psy i koty
Świat
Powódź w Malawi
Cztery dni ulew i kilkanaście ofiar śmiertelnych
Świat
W pogodzie będzie sporo się działo - w prognozach widać między innymi śnieg
Przed nami powtórka z zimy. A co z Wielkanocą?
Arleta Unton-Pyziołek
Upały w Kalifornii. Surferzy szukają ochłodzenia w oceanie
Jest zima, a na termometrach ponad 40 stopni. Ten upał zapisuje się w historii
Świat
Burze w Pakistanie
Lało i wiało tak, że runął mur. Załamanie pogody w metropolii
Świat
Tarantula
Amerykanie muszą pilnie poznać swoje pajęczaki
Nauka
Mgła, poranek
Przymrozki i mgły. Ostrzeżenia IMGW nadal w mocy
Prognoza
Pochmurne niebo w marcu
W części kraju będzie się chmurzyć. A ile pokażą termometry?
Prognoza
